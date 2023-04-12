Эрнст заявил о готовности снять фильм на Луне Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма «Вызов» на Луне

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Константин Эрнст перед началом торжественного вечера в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), посвящённого Дню космонавтики

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил LIFE.ru о готовности снять продолжение уникального российского фильма «Вызов» уже на Луне. Он не исключил, что главная роль может достаться актрисе Юлии Пересильд, снявшейся в первой части экранизации.

Да, [готов снимать на Луне]. <...> Я думаю, что [главную роль сыграет] Юлия [Пересильд], — ответил Эрнст на вопрос журналиста о главной роли в киноленте.

Сама актриса не исключила своего участия во второй части кинокартины. На вопрос о съемках в «Вызове-2» она ответила: «Посмотрим», отметив, что ее решение будет зависеть от качества сценария.

Часть фильма «Вызов» была снята на борту МКС на расстоянии 400 км от Земли. Фильм является уникальным, поскольку киноэкипаж, в состав которого вошли Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров, впервые посетил орбиту для съемки картины. Корабль стартовал 5 октября 2021 года.

31 марта стало известно, что подошли к концу съемки девятого сезона сериала «Мосгаз. Последнее дело майора Черкасова». Премьера последних серий ретродетектива пройдет на Первом канале. Продюсерами сериала выступили Константин Эрнст и Денис Евстигнеев. Роль майора Черкасова исполнил Андрей Смоляков. По сюжету он вместе со своей командой расследует новое дело в Москве в 1981 году.