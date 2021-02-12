Ольга Кузьмина расплакалась, услышав слова Бориса Грачевского о себе

https://static.news.ru/photo/fafe955e-6df8-11eb-9543-96000091f725_660.jpg Ольга Кузьмина Фото: kuzmummy/instagram.com

Актриса Ольга Кузьмина призналась, что не может смириться со смертью художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского. По её словам, она не упускает случая посмотреть какой-нибудь выпуск киножурнала по телевизору, когда замечает его, переключая каналы.

Ей тяжело осознавать, что Грачевский «больше не напишет и не позвонит».

На днях я переключала каналы и мой сын увидел, что я пролистала «Ералаш». Я вернулась к киножурналу, и мы вместе смотрели его. Мне стало так тепло на душе, ведь «Ералаш» — это связь с поколением. Сегодняшние дети с удовольствием смотрят его и, надеюсь, будут смотреть, — поделилась звезда в эфире передачи «Мой герой» с Татьяной Устиновой на ТВЦ.

Она отметила, что сейчас очень многое напоминает об ушедшем наставнике. Так, например, в середине января в эфир телеканала ТВЦ вышла программа Татьяны Устиновой «Мой герой», посвящённая памяти Грачевского. И в ней оказался фрагмент, где худрук киножурнала делился воспоминаниями о знакомстве с юной, подающей надежды Олей Кузьминой, которая делала первые шаги в кинематографе.

Он заявил, что это очень талантливая актриса и ответственный человек с фантастической энергией, которая сразу показалась ему «мегаочаровательной и очень складненькой».

Как-то словил её, попросил рассказать, как она. А Оля мне говорит, что хочет стать культурологом. Я говорю ей: «Какой культуролог? Иди в артисты! Потом разберёшься». И вот каждый раз думаю, какое счастье, что я уговорил её пойти в кино, — делился воспоминаниями Грачевский.

Услышав эти слова в телеэфире, Кузьмина не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Очень грустно, что он останется теперь с нами только в телевизоре, — сквозь слёзы призналась она.

Грачевский умер в московской клинике 14 января. Он скончался в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, писал NEWS.ru. По словам доктора медицинских наук и телеведущей Елены Малышевой, ситуацию осложнила меланома — «самый злокачественный вид рака».