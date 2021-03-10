Балуев заявил о нехватке хороших сценариев в кино

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В российском кино не хватает хороших сценариев для съёмок, рассказал в интервью NEWS.ru актёр Александр Балуев. Ранее об этом заявляла министр культуры Ольга Любимова.

В данном случае она права абсолютно. Это не только сейчас и не только у нас. Это самый серьёзный дефицит в киноиндустрии, — отметил Балуев.

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что качество подаваемых сценариев фильмов для детской и семейной аудитории в РФ не соответствует ожиданиям ведомства. В планах министерства выпускать минимум четыре детских фильма в год.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко в интервью NEWS.ru заявил, что в России тяжело получить государственные деньги для качественной мультипликации.