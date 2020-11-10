Лукьяненко пожаловался на отбор Минкульта сценариев для мультфильмов

https://static.news.ru/photo/6983856c-23f7-11eb-a79c-fa163e074e61_660.jpg Мультфильм «Смешарики» Фото: «Петербург» «Мастер-фильм»

В России тяжело получить государственные деньги для качественной мультипликации, рассказал в интервью NEWS.ru писатель Сергей Лукьяненко.

На государственные деньги, когда они появляются, на них идёт охота. Это самый доступный вариант попытаться что-то снять, и пробиться очень сложно. Я варился в этом лет десять, и понял, что писать книги намного приятнее. Здесь никто на тебя не давит, не говорит: «Всё хорошо, но переделайте всё заново». В мультипликации это происходит сплошь и рядом, — сказал Лукьяненко.

Однако при этом писатель уточнил, что в России есть качественные мультфильмы. Например, «Маша и медведь», «Смешарики» и «Фиксики».

Бывают исключения, когда собираются действительно талантливые люди и делают хорошие проекты. Но таких людей гораздо больше в нашей стране, — подчеркнул Лукьяненко.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что качество подаваемых сценариев фильмов для детской и семейной аудитории в РФ не соответствует ожиданиям ведомства. В планах министерства выпускать минимум четыре детских фильма в год.

Лукьяненко стал наиболее известным в России после выхода фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор», которые сняли по мотивам его книги. Писатель выступал автором сценария обеих картин.