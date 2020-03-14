https://static.news.ru/photo/7772f110-65db-11ea-b072-fa163e074e61_660.jpg Елена Валюшкина в фильме «Формула любви», 1984 г. Фото: «Мосфильм»

После выхода на советские экраны фильма «Формула любви» в 1984 году исполнительница одной из главных ролей молодая актриса Елена Валюшкина в одночасье стала популярной во всех республиках СССР. Однако за последующие семь лет Валюшкина сыграла лишь несколько эпизодических ролей, а потом и вовсе надолго ушла из кино, сосредоточившись на театре. Актриса призналась, что свою роль в этом сыграла ревность её первого мужа.

Как рассказала Валюшкина в интервью «Московскому комсомольцу», после «Формулы любви» ей не давали прохода многочисленные поклонники, а её супругу (режиссёру Леониду Фомину) это совсем не нравилось.

Он не очень хотел, чтобы я продолжала сниматься дальше. Он был моим педагогом, старше меня на 15 лет. И он, естественно, считал, что может появиться некто, кто умыкнёт меня у него, — рассказала актриса.

Так как в то время «не было ни мобильных телефонов, ни агентов», с предложениями о съёмках Валюшкиной звонили на домашний телефон. Трубку брал её муж и от имени актрисы отказывал звонившим режиссёрам. Его жена в это время, как правило, была в театре на репетициях. Фомин заявлял супруге, что «она же сама так хотела».

Елена Валюшкина вернулась на киноэкран лишь в 1999 году, сыграв небольшую роль в телесериале «Граница. Таёжный роман» режиссёра Александра Митты.

Вот такая история, которая перечеркнула мне многие годы работы в кино. Но тут, как говорится, не попляшешь, не попишешь и не перепишешь, — заключила Валюшкина.

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