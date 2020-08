Фильм «Интерстеллар» может получить продолжение

https://static.news.ru/photo/73507fee-e10a-11ea-82ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS

Warner Bros. собирается снять вторую часть фантастической драмы Кристофера Нолана «Интерстеллар», вышедшей на экраны в 2014 году, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Утверждается, что данный проект уже находится на стадии разработки и в режиссёрском кресле кинокомпания снова хочет видеть Кристофера Нолана, снявшего первую часть. Или, возможно, он будет участвовать в работе над сценарием сиквела, передаёт We Got This Covered.

Предположительно, сюжет второго фильма начнётся с момента, когда главный герой в исполнении Мэттью Макконахи отправляется на далёкую и пригодную для жизни планету.

Издание отмечает, что неизвестно, согласится ли Нолан стать режиссёром сиквела, так как «Интерстеллар» получил самый низкий рейтинг на Rotten Tomatoes во всей его фильмографии.

Как писал NEWS.ru ранее, фильм «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана выйдет в российский прокат 3 сентября. Картина появится на больших экранах на неделю раньше, чем планировалось ранее.