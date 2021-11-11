Пересильд рассказала о прощальных письмах детям перед полётом на МКС

Актриса Юлия Пересильд призналась, что написала своим детям прощальные письма перед полётом на МКС для съёмок фильма «Вызов». По её словам, она бы чувствовала себя безответственной, если бы не сделала этого. Об этом пишут argumenti.ru.

Я написала им (детям — NEWS.ru), что так бывает. Какие-то просьбы, чтобы вели себя так, как надо. Я чувствовала, что всё будет хорошо, но не могла не написать. Это как будто бы безответственно, — вспомнила Пересильд.

Актриса также добавила, что каждое из писем заняло по три листа. По словам Пересильд, она пока не готова перечитать, что написала. Рассуждая о мотивации для полёта, она заявила, что хотела заставить своих детей поверить в «героев» и «поступки», а не в «блогеров и тиктокеров», которых перебить сейчас крайне сложно.

Ранее Пересильд назвала глупостью идею отдать деньги, потраченные на съёмки «Вызова», больным детям. По её словам, проблему больных детей в России не решить только деньгами.