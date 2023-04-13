Песков, Собчак и Ургант встретились на премьере фильма «Вызов» с Пересильд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

12 апреля в Москве состоялась светская премьера российского фильма «Вызов» — первого кинопроекта, снятого в космосе. Режиссером картины выступил Клим Шипенко, в главной роли снялась Юлия Пересильд.

Премьеру «Вызова» приурочили ко Дню космонавтики. Мероприятие собрало звезд кино и шоу-бизнеса: Милош Бикович пришел с невестой, Михаил Галустян с женой, Константин Крюков с супругой. Журналистку Ксению Собчак сопровождал муж режиссер Константин Богомолов, музыканта Владимира Преснякова-младшего — жена певица Наталья Подольская.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пришел с женой Софьей. Также премьеру посетили Владимира Машков, Леонид Якубович, Елена Малышева, Игорь Верник, Полина Гагарина, Ольга Бузова. Героиня вечера, исполнительница главной роли в «Вызове» Юлия Пересильд появилась перед гостями с детьми и бойфрендом актером Михаилом Тройником.

Одними из самых неожиданных гостей премьеры стали телеведущий Иван Ургант, который пообещал поклонникам вернуться в эфир Первого канала, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой. Попозировав фотографам, все звездные гости прошли в зал и стали первыми зрителями «Вызова».

В российский прокат «Вызов» выйдет 20 апреля.

Кадры премьеры фильма «Вызов» — в галерее NEWS.ru.