Рогозин показал трофей из зоны спецоперации Рогозин показал противорадиолокационную ракету, захваченную в зоне СВО

Фото: rogozin_do/t.me

Дмитрий Рогозин

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале показал трофей, привезенный из зоны проведения специальной военной операции. Этим трофеем оказалась противорадиолокационная ракета. Как рассказал Рогозин, ее сбили добровольцы. Ракету он назвал лучшим подарком ко Дню космонавтики для «технарей».

На фото — с трофеем. Лучший подарок для моих технарей на День космонавтики, — подписал кадр Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что дорогую противорадиолокационную ракету теперь отправят в Москву для изучения.

Как ранее написал бывший глава Роскосмоса, чтобы минимизировать риски для жизни в зоне СВО при атаке беспилотников, необходимо использовать ограждения в виде сетки-рабицы. По его словам, она распределит по своей площади ударные нагрузки. Рогозин подчеркнул, что в случае неудачного подбора защитной сетки военнослужащий может погибнуть под обстрелами.

В качестве подтверждения своих слов бывший глава Роскосмоса публиковал фото с попавшим в Сеть беспилотником. Он призвал использовать подобные ограждения для блиндажей, укрытий и боевой техники.