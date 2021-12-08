Шипенко рассказал, воспользуется ли он ипотекой для космонавтов под 0,1%

Режиссёр Клим Шипенко в разговоре с NEWS.ru назвал «хорошей штукой» льготную ипотеку для космонавтов со ставкой 0,1% годовых. Он подчеркнул, что пока не получал подобных предложений после полёта на МКС ради съёмок художественного фильма «Вызов» вместе с актрисой Юлией Пересильд в октябре 2021-го. Собеседник не исключил, что возьмёт подобный кредит. Таким образом спикер прокомментировал соглашение, подписанное Роскосмосом и Промсвязьбанком.

Я не воспользовался этой ипотекой, пока. Мне никто её не предложил, если что, но если бы предложили, то, может быть, и воспользовался бы. Почему бы и нет? Хорошая штука, — отметил режиссёр.

В Роскосмосе отметили, что жильё по данной программе можно купить как на первичном, так и на вторичном рынке, а максимальная сумма кредитования составит 12 млн рублей для космонавтов и 7 млн рублей для кандидатов в космонавты с первоначальным взносом в 10% от общей суммы. При этом средства предоставят на срок от трёх до 15 лет.

Космический корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту приземлился 17 октября. Съёмочная группа вернулась с МКС после почти двух недель съёмок фильма «Вызов». Тем временем режиссёр фильма Клим Шипенко не исключил, что свой следующий фильм он снимет тоже в космосе, но уже не на Международной космической станции, а на Луне.

Ранее Юлия Пересильд подробно рассказала о своём пребывании в космосе. В частности, она объяснила, чем отличается сон на МКС и на Земле. И призналась, что в ходе экспедиции на орбиту приобрела привычку приклеивать все предметы к поверхности скотчем, поскольку в условиях невесомости они разлетались в разные стороны.