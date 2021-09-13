«Бумажный дом» и «Люцифер»: сериалы о грабителях и Сатане покорили Россию

В сентябре сразу два ожидаемых проекта Netflix получили продолжение — вышел финал сериала «Люцифер» про обаятельного, остроумного дьявола, и показана первая часть финального сезона «Бумажного дома», где команда грабителей напала на главный банк Испании. Оба проекта оказались лидерами рейтинга по просмотрам на стриминговом сервисе в России. Как «Бумажный дом» после провала стал самым рейтинговым сериалом Netflix и кого оскорбил «Люцифер» — в материале NEWS.ru.

За что сбежавшего из ада «Люцифера» полюбили зрители

«Люцифер» снят по мотивам одноимённой серии комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта, но к супергеройке не имеет никакого отношения. С момента выхода в 2016 году проект насчитывает уже шесть сезонов, последний из которых стал финальным. Новый сезон вышел в сентябре и побил рекорды по просмотрам в России, оказавшись на первом месте. Отечественный зритель тепло принял историю про Сатану, покинувшего ад ради отдыха. Это приземлённый философский детектив, наполненный разномастными божественными персонажами и демонами.

kinopoisk.ru

Есть сразу несколько причин, объясняющих успех «Люцифера» как в России, так и в мире. Сериал не затягивает зрителя с первой серии, поэтому лишь самые терпеливые смогут оценить достоинства проекта, а всех остальных к просмотру стоит подтолкнуть. Главным плюсом можно назвать каст сериала, подобранный тщательно и со вкусом. Роль дьявола исполняет Том Эллис, вокруг харизмы которого крутится весь сюжет. Проект наполнен острым юмором, расследованиями преступлений, химией между персонажами и заедающей в памяти музыкой. Авторы собрали на экране максимально контрастных, ярких персонажей и заставили их взаимодействовать.

«Люцифер» ломает стереотипы о религиозных героях и поднимает вопросы добра и зла. В сознании людей образ дьявола чётко прорисован и всегда отличается рогами, когтями и красными глазами. Иными словами, Сатана — само зло. В сериале же Люцифер появляется в довольно непривычном образе обычного человека, пусть даже с чертовщинкой в глазах.

Здесь Люцифер — обаятельный, остроумный, одетый в дорогие костюмы и обладающий исключительными манерами мужчина, пороки которого объясняются тяжёлыми отношениями с отцом. Он взял отпуск на основной работе в аду и теперь владеет клубом в Лос-Анджелесе.

Очень глубокий на самом деле сериал, заставляющий переосмыслить не только какие-то религиозные темы, но многое другое из области вполне реальной жизни. Ну и сюжет, конечно же, затягивает, — пишут фанаты проекта в Сети.

Однако не все зрители тепло приняли обаятельного Сатану. Ещё во время выхода первых сезонов активисты, общественные объединения и религиозные организации увидели в «Люцифере» «пропаганду сатанизма» и «переписывание Библии». Зрители обвиняли сериал в оскорблении чувств верующих, отмечая, что авторы пытаются обелить имя Сатаны, сделав его жертвой обстоятельств, а не злодеем.

Люцифер Тома Эллиса — это добрый, падший ангел, который не является источником всех бед, а часто даже наоборот, помогает их разрешить. А его должность владыки Ада лишь обязывает заниматься грязной работой и наказывать злых людей. Переосмысление авторами знакомого всем персонажа оказалось слишком смелым для сегодняшнего зрителя. «Американская семейная ассоциация» во время выхода первых сезонов написала петицию против показа сериала, её подписали взволнованные родители.

Тем не менее, сквозь скандалы и жалобы проект увидел свет. Ведь «Люцифер» — далеко не единственный сериал, затрагивающие вопросы религии. Аналогичные претензии были к американскому «Проповеднику» 2014 года и «Леденящим душу приключениям Сабрины» 2018 года.

Российские зрители по большей части воздержались от критики в адрес «Люцифера» из-за религиозных неточностей. Многие фанаты даже называют проект подходящим для семейного просмотра.

Как Netflix подарил вторую жизнь «Бумажному дому» и озолотился

netflix.com

Испанский сериал «Бумажный дом» рассказывает историю команды авантюристов, которым нечего терять. Преступники собираются под руководством таинственного Профессора, берут себе кодовые имена в честь крупных городов и собираются провернуть ограбление Испанского монетного двора. Согласно плану Профессора, он сам координирует действия коллег снаружи, пока те проникают в охраняемое место, берут заложников и в течение 11 дней печатают деньги, параллельно защищаясь от полицейских.

Впервые «Бумажный дом» вышел три года назад на испанском канале Antena 3 и собрал неплохие просмотры первой серии. Однако вскоре число зрителей стало стремительно сокращаться, интерес к проекту угас, и создатели признали его провальным. Каст актёров уже распустили, но в дело включился Netflix. Увидев потенциал проекта, стриминговая платформа внесла изменения в хронометраж, выделила авторам деньги и дала зелёный свет. Это определённо было рискованное предприятие, однако оно в полной мере себя оправдало.

На сегодняшний день «Бумажный дом» — самый рейтинговый сериал Netflix и самый популярный проект платформы во Франции, Италии, Аргентине, Чили, Бразилии, Португалии и России.

Успех «Бумажного дома» после прихода Netflix можно назвать удачным совпадением обстоятельств, однако есть ряд факторов, которые могут объяснить возрождение закрытого проекта. Во-первых, сами по себе истории про ограбления в стиле трилогии «Оушена» всегда были привлекательны для зрителя. Сюжет таких фильмов и сериалов, как правило, строится на харизматичных, колоритных персонажах, которые объединены одной целью. Ещё лучше, если план по ограблению будет приправлен благими намерениями, моралью и громкими фразами о справедливости в духе Робина Гуда.

В «Бумажном доме» изюминкой команды стали красные комбинезоны и маски Сальвадора Дали, которые использовались для ограбления. Визитной карточкой сериала можно назвать и песню Bella ciao, которую поют герои в знак протеста властям. Эта композиция была известна задолго до «Бумажного дома»: во время Второй мировой войны она была гимном антифашистского сопротивления в Италии. Таким образом создатели проводили параллели между своими персонажами, защищающимися от несправедливости властей, и выступавшими против фашистов партизанами.

После выхода сериала красные комбинезоны и маски Дали стали символом сопротивления в разных странах. Их надевали на митинги в Ливане, Ираке, Франции и Чили, исполняя песню Bella ciao.

Очень точно подобраны герои. Тут тебе и уличный пацан с «золотым сердцем», и юный хакер, для которого все поначалу кажется игрой, и красотка в стиле «Никита», и два бычары-серба, прошедшие войну, и пожилой медвежатник, занявшийся воровским ремеслом не от хорошей жизни. И мой любимец, отморозок Берлин с абсолютно безумным взглядом, — отмечают зрители.

Преимуществом «Бумажного дома» стал нетривиальный выбор главного героя. Профессор, на котором завязан весь сюжет, не является типичным грабителем, как уверенный в себе Дени Оушен. Он, как говорят создатели, самый настоящий лузер. Застенчивый, странный, местами замкнутый и страдающий обсессивно-компульсивным расстройством гений, который предпочитает отсиживаться в своём убежище, координируя коллег на расстоянии. Профессор не имеет ничего общего с уверенным в себе Люцифером из другого проекта Netflix, и в этом его большой плюс. Он вызывает симпатию именно благодаря своей детской уязвимости.

Хотя план ограбления в сериале кажется продуманным до мелочей, сценарий не был готов заранее. Каждая серия писалась в процессе создания проекта, авторы ориентировались на отзывы зрителей и фанатские теории.

В финальном сезоне зрителей ждёт новое ограбление — на этот раз команда проникает в главный банк Испании. Поскольку первые сезоны оказались успешными, бюджет проекта заметно увеличился, развязав руки авторам. При этом посыл сериала теперь может вызывать вопросы. Прежде считавшиеся честными разбойниками персонажи теперь как будто потеряли моральные ориентиры. К примеру, один из главных героев говорит: «Если сильно что-то хочешь, укради это у кого угодно». Здесь на первый план уже выходят личные выгоды героев.

kino-teatr.ru

Вторая часть последнего сезона «Бумажного дома» выйдет 3 декабря. А до тех пор зрителям остаётся лишь гадать, смогут ли герои выбраться невредимыми из испанского банка.