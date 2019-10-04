https://static.news.ru/photo/37928924-e80f-11e9-bd25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кредитная организация Сбербанк зарегистрировала фирму «Сбер.Авто» в начале октября. Такие данные приводятся в системе СПАРК.

Сбербанк через ООО «Цифровые активы» стал единственным владельцем компании с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Предприятие официально оформлено 2 октября в Москве.

В качестве основного вида деятельности компания указала «разработку компьютерного обеспечения». Организация при этом может работать в области связи, IT, обработки данных, а также вести вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг, передаёт РБК .

Издание обратилось в Сбербанк за комментариями, но там отказались предоставить какую-либо информацию.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф дал несколько советов россиянам, как противостоять методам социальной инженерии, применяемым кибермошенниками, писал News.ru.