Председатель правления Сбербанка Герман Греф дал несколько советов россиянам, как противостоять методам социальной инженерии, применяемым кибермошенниками.
Глава кредитной организации поделился рекомендациями в эфире телеканала
Но если звонят вам — 100%, что это мошенник. Никогда не отвечайте. Никогда никому не доверяйте CVV-код, который написан на обратной стороне карты. Никому не давайте ваш пин-код. Это самая приватная информация, — призвал глава Сбербанка.
3 октября стало известно о попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные были скомпрометированы.
Как передавал News.ru, службе безопасности банка удалось установить личность сотрудника кредитной организации, ответственного за утечку. Им оказался руководитель сектора одного из бизнес-подразделений Сбербанка 1991 года рождения. Сотрудник уже дал признательные показания полиции. Герман Греф заявил, что карты пострадавших от утечки клиентов были перевыпущены в течение двух дней.
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