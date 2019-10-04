https://static.news.ru/photo/3df8b74e-e7aa-11e9-9345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель правления Сбербанка Герман Греф дал несколько советов россиянам, как противостоять методам социальной инженерии, применяемым кибермошенниками.

Глава кредитной организации поделился рекомендациями в эфире телеканала «Россия 1» . Он подчеркнул, что сотрудник банка никогда не будет звонить и спрашивать данные, которыми и так владеет. По словам Грефа, если клиент позвонит сам, то его могут спросить кодовое слово или попросить уточнить паспортные данные и место жительства.

Но если звонят вам — 100%, что это мошенник. Никогда не отвечайте. Никогда никому не доверяйте CVV-код, который написан на обратной стороне карты. Никому не давайте ваш пин-код. Это самая приватная информация, — призвал глава Сбербанка.

3 октября стало известно о попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные были скомпрометированы.

Как передавал News.ru, службе безопасности банка удалось установить личность сотрудника кредитной организации, ответственного за утечку. Им оказался руководитель сектора одного из бизнес-подразделений Сбербанка 1991 года рождения. Сотрудник уже дал признательные показания полиции. Герман Греф заявил, что карты пострадавших от утечки клиентов были перевыпущены в течение двух дней.