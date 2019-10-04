https://static.news.ru/photo/287143ce-e7a4-11e9-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кредитные карты клиентов Сбербанка, пострадавших от утечки личных данных, уже перевыпущены.

Глава банка Герман Греф рассказал об этом в эфире телеканала «Россия-1» . Замена карт, по его словам, была осуществлена в течение двух дней. Греф подчеркнул, что личная данные клиентов не попали в открытый доступ.

Они находятся у нас и еще в трёх источниках, которые мы контролируем, — сказал глава Сбербанка.

Греф отметил, что карты пострадавших клиентов находились под особым контролем и каждая операция по ним отслеживалась.

О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам.

Как передавал News.ru, службе безопасности банка и правоохранительным органам удалось установить личность сотрудника кредитной организации, ответственного за утечку. Им оказался руководитель сектора одного из бизнес-подразделений Сбербанка 1991 года рождения. Сотрудник уже дал признательные показания полиции.