https://static.news.ru/photo/62574c7e-d574-11e9-91ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

12 человек пропали без вести после инцидента в Бенгальском заливе. Там затонуло судно Hira Parbat-8, которое перевозило уголь.

По одной из версий, причиной крушения стала трещина в корпусе. По другой — плохие погодные условия.

На помощь экипажу направились сотрудники береговой охраны и ВМС Бангладеш, передаёт New Age .

Ранее News.ru писал, что следственные органы по Крыму и городу Севастополю начали проверку по факту исчезновения 15-летнего подростка. По предварительной информации, юношу унесло в открытое море.