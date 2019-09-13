12 человек пропали без вести после инцидента в Бенгальском заливе. Там затонуло судно Hira Parbat-8, которое перевозило уголь.
По одной из версий, причиной крушения стала трещина в корпусе. По другой — плохие погодные условия.
На помощь экипажу направились сотрудники береговой охраны и ВМС Бангладеш, передаёт
Ранее News.ru писал, что следственные органы по Крыму и городу Севастополю начали проверку по факту исчезновения 15-летнего подростка. По предварительной информации, юношу унесло в открытое море.