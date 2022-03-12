Ударим по санкциям скрепами: россиянам пообещали новый культурный код

Запад продолжает «отменять» российскую культуру. После разрыва американскими и европейскими театрами сотрудничества с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым из-за событий на Украине «под раздачу» попали лекции о Достоевском в итальянском университете и концерт Чайковского, от проведения которого отказался оркестр Уэльса. Жертвой геополитики оказался даже Тургеневский дуб, исключённый из международного конкурса «Дерево года».

Русская культура, как и другие сферы, не будет прежней. Как она изменится, на минувшей неделе обсуждали эксперты, собравшиеся на съезде российской общественности в поддержку проекта указа президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и на открытии международного фестиваля «Нуреевские сезоны в России». Журналист NEWS.ru побывал на обоих мероприятиях и узнал всё про готовящиеся нам скрепы.

«Я рыдаю по-настоящему, узнав о запрете Достоевского и Чайковского»

Как рассказала автор идеи «Нуреевских сезонов» телепродюсер Альфия Чеботарёва, проект был задуман ещё в 2018 году — в год 80-летнего юбилея артиста балета Рудольфа Нуреева (1938–1993). Реализовать его помешала пандемия, зато теперь всё получилось: с 10 по 28 марта в кинотеатрах Москвы, Казани и Уфы пройдут показы фильмов о знаменитом танцовщике. И это весьма символично. Ведь именно с подачи «невозвращенца» Нуреева, напомнили гости фестиваля, началось сотрудничество СССР и Запада в сфере культуры.

В 1961 году после окончания гастролей в Париже Рудольф Нуреев отказался возвращаться в СССР, попросил политического убежища во Франции и стал одним из самых известных «невозвращенцев» мира. Однако и за рубежом мастер продвигал именно русский балет. Благодаря его искусству между западными странами и Советским Союзом, разделёнными железным занавесом, начался культурный обмен, отметил народный артист СССР, балетмейстер Вячеслав Гордеев.

После «невозвращения» Нуреева в СССР и его блестящих работ на сцене мировая общественность пересмотрела своё отношение к русскому балету. И русский балет тоже получил интересные возможности. Пошли первые обменные обучения: советских певцов допустили в «Ла Скала», а из Италии стали приезжать в Союз мальчики и девочки — изучать наш балет, — рассказал Вячеслав Гордеев.

Иностранные участники фестиваля признались, что с огромной болью воспринимают негативное отношение к русской культуре на Западе: отстранение от работы оперной дивы Анны Нетребко и дирижёра Валерия Гергиева, отмену лекций о Достоевском в Миланском университете и концертов Чайковского в Британии.

Когда я слышу фамилии Достоевского и Чайковского, у меня льются слёзы умиления. Тот и другой — высокое искусство. И когда вдруг запрещают их обоих лишь потому, что они русские, это заставляет меня плакать уже по-настоящему, навзрыд, — призналась скульптор Лиза Соткилис.

По её мнению, запрещая всё русское, Запад «возвращается в нулевую точку».

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На вопрос NEWS.ru о возможном возвращении железного занавеса для российской культуры балетмейстер Вячеслав Гордеев ответил отрицательно. По его мнению, русская культура, «находящаяся сейчас на очень высоком уровне, стала уже общемировым достоянием». Он убеждён, что Запад «ещё будет умолять Анну Нетребко и Валерия Гергиева вернуться, потому что оба — это „касса“, они собирают многотысячные залы, на них идёт зритель».

Западные капиталисты очень хорошо умеют просчитывать свою финансовую прибыль. Сейчас им приказали так поступить (разорвать контракты с русскими артистами. — NEWS.ru) — они сделали. Но это ненадолго совершенно точно. То же касается Достоевского и Чайковского. Ну какая мировая культура без них? Запад просто зачахнет без русской культуры, — выразил уверенность Вячеслав Гордеев.

Духовные скрепы, цензура и традиционные ценности

Участники другого важного культурного мероприятия — съезда российской общественности в поддержку проекта указа президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» — единогласно отмечали, что пока Запад борется с Россией, в самой России происходит «жесточайшая внутренняя культурно-ценностная борьба».

Именно этот документ, расколовший общественность, в случае подписания его президентом будет определять развитие российской культуры в ближайшие годы. В числе противников указа — председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, кинорежиссёр Фёдор Бондарчук, народный артист России Константин Райкин и многие другие, кто опасается введения цензуры. Среди поддержавших проект документа — режиссёр Никита Михалков, депутаты Госдумы Николай Бурляев и Дмитрий Певцов, вице-спикер ГД Пётр Толстой, актриса Ольга Будина.

Сторонники указа считают, что он не предполагает введение цензуры, а позволит «возродить скрепы» и убрать из культурной жизни России не соответствующие традиционным для России ценностям фильмы, спектакли, выставки.

Обсуждаемый проект указа не означает цензуру. Просто государство теперь отказывается финансировать то, что его, государство, разрушает. А протестуют против принятия данного указа те, кто не умеет снимать по-настоящему талантливое кино и ставить талантливые спектакли. Либо действуют по инерции, — считает Никита Михалков.

Того же мнения придерживается организатор съезда — руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова. Общественница попыталась объяснить, какие произведения искусства, по её мнению, следует признать опасными для общества.

Некоторое время назад я смотрела спектакль по мотивам пьесы «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира. Ничего общего с Шекспиром данная постановка, как оказалось, не имеет — это была сплошная пропаганда однополой любви. В государственном, хочу подчеркнуть, театре, то есть финансируемом за счёт бюджета. Указ позволит государству не выделять деньги на вот такое, — подчеркнула Элина Жгутова.

Актриса и общественный деятель Ольга Будина в беседе с NEWS.ru пояснила, что указ Владимира Путина о национальных культурных ценностях позволит законодательно закрепить границы между созидательным и деструктивным. По словам Будиной, «деструктив должен уйти, а созидательство развиваться, задача же деятелей культуры — воспитывать в обществе миролюбие, уважительное отношение к друг другу, взаимопомощь и нравственные идеалы, особенно в подростковой среде».

Ольга Будина Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Культурное поле очистится»

Руководитель комиссии по борьбе с деструктивным контентом Общественного совета при Роскомнадзоре Андрей Цыганов выразил уверенность, что в случае принятия указ о традиционных ценностях сможет «перевоспитать» тех деятелей культуры, которые нередко провоцируют зрителей своими работами.

У деятелей культуры, как правило, наблюдается достаточно высокая зависимость от денежных знаков. Лишившись госфинансирования, они сразу начнут ставить правильные спектакли и снимать правильное кино. И телеканалы перестанут приглашать в эфир различных моргенштернов и элджеев. То есть культурное поле очистится, — заявил Андрей Цыганов.

Своё слово о будущем российский культуры сказала в ходе недавнего выступления в Госдуме и председатель профильного комитета Елена Ямпольская. Она заявила, что Россия выиграла после объявления за границей персонами нон грата Чайковского, Чехова и Шостаковича, поскольку зарубежные страны остаются ни с чем, а «мы — с Шопеном, Огинским, Сенкевичем, Лемом».

Эрмитаж Амстердама больше не хочет работать с «головным» Эрмитажем. Ну и что? Какой из Эрмитажей подлинный, не забыли, надеюсь. Тень, знай свое место, — сказала Елена Ямпольская.

Депутат Госдумы отметила, что «современная отечественная культура — это не несколько десятков так называемых „звёзд“, а около миллиона человек, которые честно работают, болеют душой за наше будущее, наш народ». Она выразила уверенность, что «русская культура всегда будет достойна русской истории», и призвала формировать «общий культурный, а главное — человеческий код нового поколения граждан России».