Кинематографисты выступили против проекта о сохранении духовных ценностей

Деятели кинематографа раскритиковали проект Минкульта об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, говорится в письме, которое распространила пресс-служба компании Art Pictures Studio, передаёт ТАСС. По их мнению, инициатива в нынешнем варианте может навредить культуре, так как контроль кинопроизводства грозит упрощением и ухудшением качества отечественных фильмов и сериалов.

Данный документ в нынешней форме не кажется нам полезным инструментом защиты названных ценностей, культуры и исторической памяти. Мы думаем, он может только навредить, — говорится в письме.

Подпись под обращением на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой поставили более 30 российских режиссёров и продюсеров. Среди них Александр Сокуров, Владимир Хотиненко, Андрей и Авдотья Смирновы, Павел Лунгин, Павел Чухрай, Андрей Звягинцев, Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Алексей Герман-младший, Фёдор Бондарчук и другие.

В письме говорится, что дополнительный формальный контроль приведёт российское кино и сериалы к максимальному упрощению. Это грозит тем, что современный зритель, как и 10–15 лет назад, вновь повернётся к кинопродукции из-за рубежа. Кинодеятели отметили, что существующих сегодня законодательных актов вполне достаточно для регулирования государственного финансирования сферы культуры.

Ранее сообщалось, что Минкультуры приостановило общественное обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей. Это объяснили необходимостью учёта всех пожеланий и недочётов для дальнейшей реализации идеи. Минкульт РФ выпустил документ, в котором сформулировал цели и задачи государственной политики России в сфере «духовно-нравственных ценностей». В проекте перечисляются «чуждые» государству ценности, которые, по мнению составителей, деструктивно влияют на развитие страны.