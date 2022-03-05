Вице-спикер ГД Толстой предложил провести концерт в поддержку ВС РФ

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой выступил с инициативой о проведении концерта в поддержку действий российских вооружённых сил, осуществляющих спецоперацию на Украине. По мнению депутата, в непростой период времени важно «продемонстрировать единство России». Об этом Пётр Толстой заявил во время проходящего 5 марта в Москве съезда российской общественности в поддержку проекта президентского указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», передаёт журналист NEWS.ru.

Необходимо продемонстрировать единство России в этот сложный момент. Мы должны сплотиться вокруг президента. Очень много фальшивых призывов. Но мы должны сейчас продемонстрировать ему, что мы есть, что мы с ним, что мы с нашими солдатами, — объяснил Пётр Толстой.

Большой концерт в поддержку российской армии вице-спикер ГД предложил провести в парке Победы.

Ранее российская актриса Ольга Будина поддержала идею спикера Госдумы Вячеслава Володина об увольнении из государственных учреждений культуры тех актёров и режиссёров, которые критикуют проведение военной спецоперации РФ на Украине. Она отметила, что «в эти трудные дни нужно быть со своим президентом и со своим государством». При этом народная артистка России Лия Ахеджакова, которая не приветствует происходящее на Украине, заявила NEWS.ru, что не будет по собственной воле увольняться из московского театра «Современник», несмотря на шквал критики.

Тем временем 110 деятелей культуры отправили президенту Владимиру Путину письмо со словами поддержки его действий на Украине. Николай Бурляев, Дмитрий Певцов, Мария Шукшина, Захар Прилепин и другие подчеркнули, что «кровопролитие — это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны».