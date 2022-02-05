Бурляев ответил Калягину: мы уже сгубили поколение вседозволенной культурой

Почему Калягин, Хабенский, Райкин против проекта указа о традицонных ценностях?

В конце января Минкульт опубликовал на портале нормативно-правовых актов проект указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». По мнению авторов текста, российское общество стоит перед лицом глобального ценностного кризиса. Они видят угрозу в деятельности экстремистов, террористов, США и их союзников, иностранных НКО.

Константин Хабенский Сергей Булкин/NEWS.ru

Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России ‎в мировую историю и культуру, — гласит документ.

Проект указа определяет круг традиционных российских духовно-нравственных ценностей: права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение России, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, историческая память и преемственность поколений, единство народов государства.

В настоящий момент необходимость защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и сохранения исторической памяти прописана сразу в нескольких указах президента России: «Об основах государственной культурной политики», «О стратегии национальной безопасности РФ», утверждённых главой государства в 2014-м и 2021 году соответственно, и других. Проект нового указа во многом повторяет предыдущие, по сути являясь их дополнением.

Главный пункт в нём, вызвавший возражение театральной общественности, касается усиления контроля государства за реализацией политики и ответственности федеральных и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления «за финансирование мероприятий, противоречащих целям и задачам государственной политики».

Необходимость усиления контроля Минкульт объясняет отсутствием научно обоснованной системы показателей эффективности госполитики по сохранению ‎и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Ведомство Ольги Любимовой предлагает разработать такую систему и создать «орган межведомственной координации, наделённый широкими полномочиями». Он должен мониторить ход реализации госполитики, анализировать деятельность структур и лиц, наносящих ущерб национальным интересам РФ, и разрабатывать меры противодействия им, а также сможет согласовывать кадровые назначения.

Весь этот комплекс предложений вызвал резкое неприятие со стороны председателя СТД Александра Калягина. Спустя неделю после публикации проекта приказа глава он выступил с обращением, в котором заявил, что считает проект указа проявлением цензуры.

Как видно из текста проекта, всё, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря цензуре (запрещённой, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент? Вдруг предлагается только сохранение того, что объявлено традиционным, тогда всех иных тем в искусстве просто не должно быть? Разве это возможно? — возмутился Александр Калягин.

Спустя несколько дней 13 руководителей крупнейших театров, финансирование которых осуществляется из госбюджета, поддержали Калягина. По их мнению, действующих правовых актов «вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений» и проект нового указа «не может положительно повлиять на общество и граждан, его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине».

Александр Калягин Сергей Булкин/NEWS.ru

4 февраля срок общественного обсуждения предложенного Минкультом проекта указа истёк. Согласно регламенту, дальше он должен быть доработан с учётом замечаний, поступить в АП и оказаться на столе президента.

Интересно, что проект приказа предполагает корректировку работы не только сферы культуры, но и образования, науки, МВД. Однако публичные возражения против него озвучили лишь представители театрального сообщества.

Николай Бурляев: даже Пушкин говорил о необходимости цензуры

Депутат Госдумы, народный артист России, кинорежиссёр Николай Бурляев в беседе с NEWS.ru заявил о своём несогласии с Александром Калягиным. По его мнению, традиционные ценности нуждаются в дополнительной защите и строгом контроле их сохранения.

Николай Бурляев процитировал Александра Пушкина, говорившего о том, что «каждое христианское государство, под какой бы формой правления оно ни существовало, должно иметь цензуру... Нельзя позволять проповедовать на площадях кому что в голову взбредёт». Депутат отметил, что ограничения должны касаться также театра и кино.

Николай Бурляев Сергей Булкин/NEWS.ru

Бурляев напомнил, что в начале 1990-х президент Борис Ельцин предоставил свободу творчества деятелям культуры. В результате, добавил артист, «на телеэкраны хлынули фильмы про „ментов и бандитов“, в театр — постановки про нетрадиционные отношения, нецензурная лексика и прочее площадное, что в голову взбредёт».

К чему это привело, мы видим. И Александр Александрович (Калягин. — NEWS.ru) тоже видит. Искусство и культура формируют поколение, мы и так уже сгубили поколение этим вседозволенным искусством, — подчеркнул Николай Бурляев.

Поддержку Александра Калягина руководителями ряда театров Николай Бурляев объяснил тем, что «это новое поколение, воспитанное в определённой парадигме».

Андрей Житинкин: им кажется, что гайки закручивают, а просто денег меньше дают

Театральный критик Павел Руднев в беседе с NEWS.ru, напротив, принял сторону Александра Калягина. Он объяснил, что «искусство как способ отражения реальности показывает все существующие болевые точки».

Мат и другие явления могут кому-то не нравиться. Но разве их нет в нашей жизни? Есть. Если так, то почему искусство должно избегать этих тем как общественно опасных? Когда мы закрываем глаза на предмет или явление, это не значит, что оно (предмет или явление. — NEWS.ru) исчезает из реальности, — считает Павел Руднев.

Театральный критик подчеркнул, что «цензура наносит колоссальный вред искусству, не помогает развитию творчества, а только тормозит его». По мнению Павла Руднева, в России «практически нет творческих людей, выступающих за необходимость введения цензуры».

Народный артист России, режиссёр-постановщик Малого театра Андрей Житинкин признался NEWS.ru, что с осторожностью относится к раскритикованному Александром Калягиным проекту президентского указа. Он поприветствовал идею сохранения традиционных ценностей, но усомнился в возможности эффективной реализации всех прописанных в проекте идей.

Андрей Житинкин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вспомните надвенюю ситуацию во МХАТе им. Горького. Команда Эдуарда Боякова говорила как раз о традиционных ценностях, обещая их пропагандировать и продвигать. Но на словах звучало одно, а на деле мы видели, что вышло: в этом театре стала работать Бузова, к ужасу всего театрального сообщества, — отметил Андрей Житинкин.

Режиссёр напомнил слова Гоголя и Достоевского, писавших, что «на уровне прожектов и проектов в России всё замечательно, а на практике никогда не работает».

Есть такая странная закономерность российской действительности. Особенно в сфере культуры и искусства. — добавил Житинкин.

При этом он назвал «абсолютно бессмысленными» споры о цензуре. Режиссёр убеждён, что «ключевым для всех, в том числе Минкульта, стал вопрос получения масимального финансирования, денег». По словам Андрея Житинкина, критикам проекта указа президента «кажется, будто включается цензура и гайки закручивают, а на самом деле просто денег меньше дают».