«Она здесь нужна»: в Госдуме призвали Нетребко вернуться в Россию

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев прокомментировал NEWS.ru сообщения об отказе нескольких европейских театров от сотрудничества с дирижёром Валерием Гергиевым и оперной певицей Анной Нетребко. По мнению парламентария, причиной увольнения российских музыкантов стал железный занавес, закрытый Западом из-за спецоперации РФ на Украине. Он призвал певицу Анну Нетребко, живущую преимущественно в Австрии и США, вернуться в Россию. Бурляев заявил, что против артистки «ведётся атака» и что «Нетребко нужна России именно сейчас».

То, что ведётся такая атака на наших коллег — на Гергиева, на Нетребко, на всех на нас — и слава Богу! Запад сам закрыл этот железный занавес, не мы это сделали. Мы открыты миру, мы сильны, мы духовно сильны. Мы не сломлены, как сломлен западный мир. Поэтому отстранение Гергиева и Нетребко от работы нужно принимать спокойно. Этого и следовало ожидать, — поделился своим мнением Николай Бурляев.

Он отметил, что Валерий Гергиев в последнее время «и так работает преимущественно в России», и призвал Анну Нетребко также вернуться на Родину.

Россия — огромная страна, им есть где выступать, они сейчас здесь нужны, в России, — добавил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что миланский оперный театр «Ла Скала» и Баварская государственная опера заявили о прекращении сотрудничества с российской певицей, звездой мировой оперной сцены Анной Нетребко. Итальянский театр сослался на болезнь артистки, однако сама певица написала в Instagram, что здорова, и назвала неправдой предлог, которым европейский коллектив объяснил отмену её концертов.

Та же участь коснулась дирижёра Валерия Гергиева. По мнению управляющего директора Баварской оперы Сержа Дорни, Нетребко и Гергиев «недостаточно дистанцировались» от военной спецоперации РФ на Украине. За два дня до отказа европейских театров от сотрудничества с ней Анна Нетребко опубликовала пост в Instagram, где объяснила, что выступает за мир. Она добавила, что считает неприемлемым «заставлять артистов высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину». По мнению певицы, выражение позиции — свободный выбор каждого.