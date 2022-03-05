Ольга Будина призвала увольнять артистов, критикующих операцию на Украине

Российская актриса Ольга Будина поддержала идею спикера Госдумы Вячеслава Володина об увольнении из государственных учреждений культуры тех актёров и режиссёров, которые критикуют проведение военной спецоперации РФ на Украине. Артистка отметила, что «в эти трудные дни нужно быть со своим президентом и со своим государством». Позиция Ольги Будиной о действиях Владимира Путина на Украине была озвучена в ходе её обращения к делегатам проходящего 5 марта в Москве съезда российской общественности в поддержку указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», сообщил журналист NEWS.ru.

Я поддерживаю предложение Вячеслава Володина насчёт увольнений артистов, критикующих спецоперацию на Украине. В эти трудные дни нужно быть со своим президентом и со своим государством, — заявила Ольга Будина.

Актриса также поддержала проект президентского указа о традиционных ценностях. По мнению Ольги Будиной, документ надо принять, а контроль за исполнением указа доверить Совету безопасности РФ.

Ранее народная артистка России Лия Ахеджакова, которая не приветствует происходящее на Украине, заявила NEWS.ru, что не будет по собственной воле увольняться из московского театра «Современник». Тем самым она ответила на призыв спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего деятелям культуры, которые критикуют спецоперацию РФ на Украине, покинуть свои должности в госучреждениях. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом.

Тем временем 110 деятелей культуры отправили президенту Владимиру Путину письмо со словами поддержки его действий на Украине. Николай Бурляев, Дмитрий Певцов, Мария Шукшина, Захар Прилепин и другие подчеркнули, что «кровопролитие — это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны».