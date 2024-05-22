Взвод ВСУ тотально провалил контратаку: новости СВО на утро 22 мая

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Северной группировки войск при попытке Вооруженных сил Украины контратаковать высоту, ранее занятую российскими военными, уничтожил взвод украинских бойцов, сообщили в Минобороны РФ. В пресс-службе военного ведомства рассказали, что после того, как на высоте закрепилось мотострелковое подразделение группировки войск «Север», разведчики передали сведения о выдвинувшейся в их сторону штурмовой группе противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 21 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По информации Минобороны, неподалеку находился готовый к боевой работе расчет РСЗО «Ураган», незамедлительно принявший огневую задачу по поражению пехоты ВСУ. Уже через 10 минут после поступления приказа артиллеристы произвели серию пусков. Потери ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными. Старший офицер батареи РСЗО «Ураган» с позывным Техас рассказал, что его подчиненные обычно работают по фортификационным сооружениям, живой силе и огневым средствам противника.

Кроме того, российские силы отбили контратаку Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, группировка ВС РФ «Отважные» уничтожила боевую машину Bradley и ликвидировала солдат, высадившихся из нее. Как он сообщил, прибывшие на подмогу украинские военные не смогли забрать своих сослуживцев и бросили их. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Военнослужащие ВСУ используют переделанные под боевые сельскохозяйственные беспилотники «Баба-яга» для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне специальной военной операции, рассказал командир взвода спецназа «Ахмат» с позывным Сафон. Они сбрасывают с БПЛА украинские флаги в селах, которые якобы заняли.

По его словам, украинские бойцы вбрасывали в интернет видео, как якобы вешали флаги в населенных пунктах, которые на самом деле оставались под контролем российских вооруженных сил. Схема инсценировок стала понятна, когда один из часовых ночью заметил пролетевшую мимо «Бабу-ягу», а на рассвете увидел флаг Украины.

Как ВСУ атаковали РФ

Село Красное Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, выбиты окна в двух частных домах.

В результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины по территории Стародубского муниципального округа Брянской области были атакованы два автомобиля сельскохозяйственного предприятия дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет постоянный мониторинг атак на медицинские организации, и все сообщения об этом поступают в информационную систему ВОЗ, заявил глава офиса на Украине Ярно Хабихт. При этом он не уточнил, сколько зафиксировано таких нападений на медицинские учреждения в России со стороны ВСУ.

Фото: МО Украины

Где на Украине повреждены энергообъекты

В городах Конотоп и Шостка Сумской области Украины были нанесены авиационные удары по энергетическим объектам, сообщила военная администрация региона. Последствия атаки уточняются.

Что Бербок пообещала Украине

Украине собрали почти €1 млрд в рамках нового пакета помощи, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев. По ее словам, эти средства собраны на украинскую ПВО.

По утверждению Бербок, Киеву требуется срочно предоставить большие возможности для противовоздушной обороны. Она отметила, что Берлин активно занимается сбором помощи.

Как ЕС может заставить Венгрию изменить позицию по Украине

Евросоюз может заставить Венгрию изменить позицию по Украине, использовав финансовый рычаг, заявил в разговоре с NEWS.ru член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил: прошлое уже показало, что Венгрия может возражать по тем или иным вопросам, но в итоге соглашается с решениями ЕС.

По словам сенатора, Венгрия получает финансовую помощь от Евросоюза, который может или заморозить ее, или не выделить деньги. Цеков обратил внимание, что на Западе «такая демократия». Он добавил, что все только говорят о ней, но на самом деле против несогласных стран просто используются рычаги давления.

Венгрия не дает согласия на вступление Украины в Евросоюз, так как власти страны занимают здравую и правильную позицию по данному вопросу, считает Сергей Цеков. Он подчеркнул, что Венгрия не хочет серьезного конфликта, поэтому выступает против членства Украины в ЕС. Тем временем другие страны, по словам сенатора, не смыслят в прогнозе будущих отношений Запада и России.

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