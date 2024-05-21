Удар словацкой ракетой по ДНР, убита женщина: как ВСУ атакуют РФ 21 мая

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В ДНР в результате обстрелов и налетов БПЛА пострадали девять человек. На топливном складе в ЛНР возник пожар после удара ВСУ. Средства ПВО сбили снаряды РСЗО «Ольха» и ракету HARM над Белгородской областью. Женщина погибла и еще три человека получили ранения в результате удара дрона-камикадзе по машине в этом регионе. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Девять человек пострадали при атаках ВСУ на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 18 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 16 обстрелов на Донецком направлении и два — на Горловском. ВСУ выпустили 41 боеприпас по региону. Жилой дом, два инфраструктурных объекта и автомобиль получили повреждения. Девять мирных жителей пострадали.

«В Кировском районе Макеевки в результате одиночного прилета ракеты РСЗО калибром 122 мм словацкого производства JROF-М с увеличенной до 40,2 км дальностью ранения различной степени тяжести получили пять человек: женщины 1951, 1985 и 1998 г. р., молодой мужчина 2002 г. р., парень 2005 г. р.», — сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин.

По данным СЦКК, в Макеевке в результате атаки ВСУ пострадал мужчина 1967 года рождения. 72-летняя женщина получила ранения при обстреле Кировского района областного центра. Кроме того, женщина 1951 года рождения и мужчина 1965 года рождения пострадали в результате атак дронов на Донецк.

Утром 21 мая ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Повреждения получили жилые дома, торговый центр и инфраструктурные объекты. Погиб как минимум один человек — личность мужчины устанавливается. Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке ВСУ на Донецк.

Глава ЛНР сообщил о пожаре на складе топлива после обстрела ВСУ

Накануне вечером украинская армия ударила кассетными боеприпасами по городу Свердловску в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В результате атаки произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов.

«Данные о пострадавших уточняются. Предпринимаются все меры, чтобы пожар не распространялся на соседние строения. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Реактивные снаряды, ракету HARM и 13 дронов сбили под Белгородом

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере семь раз. По сведениям Минобороны РФ, три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», противорадиолокационная ракета HARM и 13 беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО в течение дня. Еще два БПЛА и снаряд РСЗО «Ольха» были сбиты над регионом в ночь на 20 мая.

Накануне дроны-камикадзе атаковали села Красное, Безымено, Архангельское и Муром, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Несколько частных жилых домов, инфраструктурный объект связи и нежилое здание получили повреждения. Мирные жители не пострадали.

Села Новая Таволжанка и Графовка подверглись артобстрелам ВСУ. По словам Гладкова, без электричества временно остались населенные пункты Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Жертв и пострадавших нет.

Минувшей ночью ВСУ атаковали Шебекинский городской округ. Как уточнил Гладков, никто не пострадал. В Шебекино и в селе Ржевка были повреждены частные домовладения. Утром 21 мая село Новая Таволжанка попало под обстрел, а Вознесеновка была атакована беспилотником.

Губернатор заявил, что в районе пункта пропуска в поселке Октябрьский Белгородского района дрон-камикадзе влетел в движущийся легковой автомобиль. Внутри находились водитель и трое пассажиров. Одна из них — женщина — скончалась на месте ЧП от полученных травм. Пострадали ее супруг и свекор, их госпитализировали.

Минобороны РФ не комментировало сообщения главы региона об ударах ВСУ по Белгородской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска-М1»

Средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью

Накануне днем врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на поселок Теткино. Два человека получили ранения, их доставили в Глушковскую районную больницу.

Села Троицкое и Гордеевка, хутор Заря, поселок Краснооктябрьский, деревня Елизаветовка, город Суджа и одноименный пункт пропуска тоже подверглись атакам БПЛА. Дом загорелся в Троицком в результате сброса боеприпаса.

Под артиллерийским огнем находились села Горналь и Гуево, Гордеевка и Троицкое, деревни Елизаветовка и Милаевка, а также хутор Олешня. Пожары возникли в нескольких жилых домах Гордеевки и Елизаветовки, они были оперативно потушены. По словам Смирнова, мирные жители не пострадали.

Утром 21 мая в Минобороны РФ заявили об уничтожении БПЛА самолетного типа над регионом.

«Около 07:00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Семь человек пострадали при обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области

Накануне утром Вооруженные силы Украины обстреляли город Васильевку в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, местная электроподстанция получила повреждения, в результате чего без света временно остались восемь тысяч человек.

В региональном Минздраве отметили, что пострадали семь местных жителей. Одному из них помощь была оказана на месте, остальным потребовалась госпитализация. У них были диагностированы осколочные ранения. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об обстреле Васильевки и его последствиях.

Сальдо сообщил о трех пострадавших при обстреле Днепрян

Накануне украинские войска обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, три человека получили ранения.

«Тяжелая мина попала в огород частного домовладения. Женщина, получившая множественные ранения брюшной полости и ног, доставлена в стационар больницы», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Кроме того, при атаке пострадали двое мужчин: у одного — ранение ноги, у другого — легкая контузия. Медпомощь была оказана обоим на месте, уточнил Сальдо.

Министерство обороны не комментировало сообщение об обстреле поселка Днепряны.

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