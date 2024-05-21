«Под покровом ночи»: российские бойцы взяли штурмом опорник ВСУ у Андреевки МО: ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки в ДНР

Фото: МО РФ

Российские десантники, находясь под огнем противника, взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Представители ведомства уточнили, что остатки украинской пехоты отступили, бросив товарищей, передает ТАСС.

С наступлением темноты десантники пошли на штурм. Деморализовав противника точными ударами из гранатометов и, подавив огневые средства, десантники под покровом ночи зашли на опорный пункт, — сказали в министерстве.

Позицию обнаружила снайперская группа с подразделениями прикрытия уссурийского десантно-штурмового соединения. Они же заняли опорный пункт после успешно проведенной операции. Некоторые украинские военные сдались в плен.

Ранее стало известно, что российский солдат увернулся от семи FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что военный оказался посреди открытого поля, но смог избежать столкновения с беспилотниками при помощи товарищей, которые подсказывали ему местоположение приближающихся дронов и поддерживали. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого бойцы ивановского гвардейского соединения ВДВ, входящие в группировку войск «Южная», при поддержке авиации и огня артиллерии взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра. По целям била артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация.