Гладков озвучил последствия обстрела ВСУ города Шебекино Гладков: под обстрел ВСУ попали город Шебекино и село Ржевка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, в Шебекино и селе Ржевка повреждены частные домовладения.

В городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль. В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении, — написал губернатор.⠀

Ранее ВСУ совершили массированную атаку на Белгород и Белгородский район. Гладков заявил, что результате обстрелов погибла одна женщина, 29 жителей получили ранения, в том числе ребенок. Губернатор добавил, что всех пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь. Также разные повреждения получили 49 квартир в 22 домах и четыре коммерческих объекта. Из-за обстрелов было повреждено остекление в двух больницах Белгорода, общеобразовательной школе и Центре художественной гимнастики.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области. ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на грузовой автомобиль, в результате погиб мужчина.