Дрон влетел в окно, удары по храму и автобусу: как ВСУ атакуют РФ 20 мая

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Более 10 человек пострадали при обстрелах населенных пунктов в Белгородской области. ВСУ открыли огонь по поселку Юбилейный в ЛНР, начался крупный пожар. Восемь тысяч жителей Запорожской области остались без света после удара по Васильевке. БПЛА влетел в микроавтобус в Херсонской области, один человек погиб. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Пасечник сообщил об обстреле ВСУ окрестностей Луганска западным оружием

Украинские войска обстреляли окрестности административного центра Луганской Народной Республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, под огнем оказались жилые кварталы поселка Юбилейный.

«Удар был нанесен с использованием западного вооружения. Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По данным РИА Новости, в одном из зданий возник крупный пожар, которому предшествовал взрыв. Минобороны РФ не комментировало информацию об ударе по Юбилейному.

Мужчина и женщина погибли в результате обстрела Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 17 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 10 обстрелов на Донецком направлении, шесть — на Горловском и один — на Волновахском. ВСУ выпустили 42 боеприпаса по региону. Два человека погибли и один пострадал при обстрелах. Пять автомобилей получили повреждения в результате сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА.

«В поселке Александровка Петровского района Донецка погибли мужчина 1972 г. р. и женщина 1975 г. р., ранение средней степени тяжести получила женщина 1954 г. р.», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

20 мая беспилотник сбросил взрывное устройство на Дагестанской улице в Кировском районе областного центра, сообщили в СЦКК. Мужчина 1965 года рождения получил ранения. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, пострадавший — водитель маршрутного такси.

Сальдо сообщил о гибели одного человека при ударе БПЛА по микроавтобусу

Накануне утром ВСУ с помощью беспилотника атаковали микроавтобус в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, один человек погиб, есть раненые.

«Сегодня утром нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», — уточнил Сальдо.

Утром 20 мая украинские беспилотники совершили налет на поселок Новая Маячка. Православный храм и частный жилой дом получили повреждения, никто не пострадал, заявил глава Херсонской области.

Российское военное ведомство не комментировало сообщения об атаках на регион.

Фото: МО Украины

Восемь тысяч человек остались без света в Запорожской области после атак ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Васильевка в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, три прилета были зафиксированы вблизи многоквартирного дома. Кроме того, электроподстанция получила повреждения.

«Без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Всего восемь тысяч абонентов», — отметил губернатор.

Балицкий добавил, что есть пострадавшие, которым оказывается помощь.

Гладков сообщил более чем о 10 пострадавших при обстреле Шебекино

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере пять раз. По данным Минобороны РФ, реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и 10 беспилотников самолетного типа были уничтожены или перехвачены средствами ПВО в течение дня. Средства ПВО сбили еще пять БПЛА в ночь на 20 мая.

Накануне утром ВСУ обстреляли села Дроновка и Новая Таволжанка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждения были зафиксированы на территории трех частных домов. Жертв и пострадавших нет.

Украинские беспилотники атаковали поселки Чапаевский и Северный, а также Шебекино и Белгород. Два работающих в поле грузовых автомобиля попали под удар в Чапаевском, водители не пострадали.

В Белгороде БПЛА влетел в окно одной из квартир и взорвался. В результате падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Накануне вечером Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Шебекино из РСЗО. В результате удара пострадали 11 человек, в том числе трое детей — мальчики 12, 15 и 17 лет. Семь многоквартирных домов и 25 автомобилей получили повреждения.

Село Ржевка Шебекинского округа также оказалось под огнем ВСУ. Два человека пострадали. Одноэтажный многоквартирный дом, два частных жилых дома, офис семейного врача и линия электропередачи получили повреждения. Гараж и находившийся внутри автомобиль были уничтожены.

Утром 20 мая дрон-камикадзе упал и взорвался в Шебекино. Четыре многоквартирных дома получили повреждения. Мирные жители не пострадали, уточнил губернатор.

Министерство обороны РФ не комментировало информацию о последствиях атак на Белгородскую область.

Средства ПВО сбили два дрона над Курской областью

В ночь на 20 мая два украинских БПЛА самолетного типа попытались атаковать Курскую область. Они были сбиты средствами ПВО над Обоянским районом, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении дронов.

По словам врио губернатора, накануне ВСУ обстреляли из артиллерии села Гордеевка, Гуево и Гоптаровка, поселок имени Калинина, хутор Олешня и пункт пропуска «Суджа». Атакам БПЛА подверглись деревни Куриловка и Городище, поселок Теткино, а также села Гуево и Гордеевка. Пострадавших в результате ударов нет.

Минобороны России не комментировало информацию об обстрелах Курской области.

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