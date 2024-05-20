Стало известно, почему Запад не поможет Киеву переломить ход СВО Небензя: у Запада нет оружия, способного помочь Киеву переломить ход СВО

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Западные союзники Украины не обладают такими вооружениями, которые были бы способны повлиять на ход специальной военной операции в пользу Киева, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, хваленые американские дальнобойные ракеты ATACMS сегодня в большом количестве уничтожаются российскими системами противовоздушной обороны, передает ТАСС.

Военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя. Еще недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО, — сказал Небензя.

Он добавил, что истребители F-16, как только они доберутся до Украины, ждет та же участь, что и расхваленные западные танки Leopard и Abrams. ВС РФ уничтожат их, как и любую другую технику.

Ранее Небензя назвал рекордными масштабы уклонения украинцев от мобилизации. По его словам, попасть на фронт могут «только бедные и бесправные». Поэтому, отметил дипломат, мужчины бегут из страны, оставляя на границе свои машины и переодеваясь в женскую одежду.