Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на российский регион Гладков: женщина погибла и еще три человека получили ранения при атаке дрона ВСУ

Фото: МО Украины

Одна мирная жительница погибла и еще три человека получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, дроном-камикадзе был атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. Нападение произошло рядом с КПП поселка Октябрьский, пояснил глава региона.

К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека, — написал он.

Гладков пояснил, что остальные находившиеся в транспортном средстве были ранены, но выжили. Так, свекровь погибшей госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, а свекор и муж доставлены в медучреждение с осколочными ранениями разных частей тела.

Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что 11-летнюю девочку, пострадавшую 19 мая при обстреле Белгорода, направят на лечение в Москву. По его словам, транспортировка запланирована на 21 мая. Он отметил, что в результате обстрелов в медицинские организации региона поступили 10 человек.