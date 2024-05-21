Битва за Волчанск, бои в Часове Яре: что происходит в зоне СВО утром 21 мая

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Т-80 ВС РФ

В Волчанске под Харьковом и Часове Яре на Бахмутском (Артемовском) направлении продолжаются кровопролитные бои. Какая складывается ситуация в этих населенных пунктах, есть ли продвижение ВС РФ, каковы последние новости СВО на утро 21 мая?

Что происходит в Волчанске сегодня, 21 мая

По данным Telegram-канала WarGonzo, в настоящее время ВСУ активно перебрасывают резервы на Харьковское направление. Кровопролитные бои продолжаются как в Волчанске, так и в районе стратегически важного поселка Липцы.

«В Волчанске идут ожесточенные городские бои. Также продолжаются бои в районе Липцов. В районе населенного пункта Зеленое российские войска также проводят наступательные действия, с целью убрать „карман“, образовавшийся между группировками», — пишет источник.

Как передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», бойцы ВС РФ смогли продвинуться на севере Волчанска.

«В северной части Волчанска российские войска продвинулись вдоль улиц Соборная, Короленко, Степная и в районе Меловых гор. Под контроль ВС РФ перешел участок шириной до 3,2 км на глубину до 2,03 км», — сообщает ресурс.

Кроме того, согласно информации Telegram-канала, российская армия имеет успех и на западном фланге Волчанского направления.

«На западном фланге Волчанского направления армия России имеет частичный успех в селе Старица вдоль улицы Масловка, заняли территорию урочища Шевченково и оставшуюся часть урочища Кульма. Продвижение отмечается на участке шириной до 6,34 км на глубину до 2,3 км», — добавляет источник.

Военкор Андрей Руденко также подтверждает продвижение российских войск в Волчанске и в районе Липцов.

«На Харьковском направлении есть продвижение в Волчанске и на Липцовском направлении — и там, и там до 300 метров. Врага выдавливаем артиллерией и ФАБ», — пишет журналист в своем Telegram-канале.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Кроме того, источники сообщают, что бойцы ВС РФ сейчас ведут зачистку северной части Волчанска и взяли под контроль здание местного суда.

«Происходит зачистка нашими военнослужащими северной части Волчанска. Есть подтверждение контроля над зданием Волчанского районного суда», — передает Telegram-канал «Пристанище».

Согласно данным Telegram-канала «Два майора», в Волчанке российские бойцы продвинулись в глубину от 100 до 350 метров.

«Взяты под контроль строения агрегатного завода, сражение идет в центре города. На Липцовском направлении наши штурмовые подразделения улучшили положение, отбили контратаку противника и продвинулись от 300 до 450 метров. Враг заявил, что только за сутки к вечеру 20 мая по Липцам ВКС России ударили 20-ю ФАБ с УМПК. Идут тяжелые бои, противник вводит резервы», — пишет ресурс.

Вечером 20 мая Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что российская армия освободила половину Волчанска.

«На Слобожанском направлении российские войска освободили почти половину территории Волчанска. После взятия под контроль комплекса зданий агрегатного завода передовые группы вышли к разрушенному мосту на улице Привокзальной», — писал источник.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Что происходит в Часове Яре

Как сообщают «Два майора», российские войска расширили зону контроля на южном направлении у Часова Яра.

«На южном фланге направления на Часов Яр расширена зона контроля в лесном массиве заказника. В восточном микрорайоне города наши войска наступают вдоль улицы Зеленой», — пишет ресурс.

По информации Андрея Руденко, армия России наступает на Часов Яр с трех сторон, сейчас в городе идут бои.

«Часов Яр. Наступление идет с трех сторон, бои идут в городе, удалось зачистить посадку вблизи», — отмечается в публикации военкора.

Как пишет WarGonzo, на Часовоярском направлении ВСУ продолжают перебрасывать резервы, чтобы замедлить продвижение российских войск, которые при поддержке авиации и артиллерии штурмуют первые улицы на восточной окраине города.

Вечером 20 мая «Рыбарь» передавал, что продолжаются ожесточенные бои в микрорайоне «Канал» в Часове Яре.

«На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои на территории микрорайона Канал в Часовом Яре. На южном фланге территория заказника „Ступки-Голубовские-2“ практически полностью перешла под контроль ВС РФ», — подчеркивал источник.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ Боевая работа экипажа ЗРПК «Тунгуска»

Что происходит на других направлениях СВО утром 21 мая

По информации WarGonzo, в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении российские войска при поддержке артиллерии продолжают давить на оборону ВСУ.

«Северо-западнее Вербового продолжаются позиционные бои. ЛБС без изменений», — сообщает Telegram-канал обстановку на Запорожском направлении.

На Донецком направлении есть продвижение ВС РФ в селе Парасковиевка, где российские войска имели успех в центральной части населенного пункта.

«В Красногоровке продолжаются городские бои. В районе Невельского — без изменений. В Нетайлово продолжается зачистка на западных окраинах населенного пункта. Можно сказать, что скоро поселок полностью перейдет под контроль ВС РФ. Аналогичная ситуация в Уманском, где ВСУ еще сохраняют свое присутствие, но долго сдерживать натиск российской армии у украинцев не получится. Продолжаются бои на окраине Новопокровского, здесь без каких-либо серьезных изменений», — комментирует источник ситуацию на Донецком направлении.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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