ВС РФ взяли под контроль Белогоровку: новости СВО на вечер 20 мая

Фото: МО РФ

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны. Отмечается, что этого удалось добиться подразделению Южной группировки войск.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ. Также российская армия ликвидировала 1-ю бригаду нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 20 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Сырский пообещал Зеленскому удерживать Волчанск

Главком ВСУ Александр Сырский пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому удерживать город Волчанск в Харьковской области до начала конференции в Швейцарии, сообщил Telegram-канал «Резидент.ua». Конференция пройдет 15–16 июня при участии более 160 делегаций. Как уточнили авторы канала, сейчас в Харьков перебрасывают артиллерию и тяжелую технику из Киевской области.

Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что ВСУ контролируют Волчанск в Харьковской области лишь на 60%. По его словам, которые приводит украинское издание «Страна.ua», штурмы ВС РФ в городе не прекращаются.

Telegram-канал «Военное дело» ранее сообщил, что российская армия форсировала реку Волчью и зашла в южную часть Волчанска. По данным канала, северная часть города уже находится под контролем подразделений ВС РФ, которые продолжают зачистки территорий. Авторы канала утверждают, что ВСУ могут отступить из города в ближайшие дни. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

ВС РФ ударили по ангарам в Очакове, где могли быть РСЗО HIMARS

РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по ангарам на территории бывшего Рыбколхоза в городе Очакове Николаевской области Украины, где украинские войска прятали установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным Лебедева, такую информацию предоставили его коллеги, находящиеся в городе.

По его словам, объекты атаковали два беспилотника «Герань» в районе четырех утра с разницей в 15 минут. Расчеты зенитных орудий ВСУ, которые рассредоточены по всему побережью, безуспешно пытались сбить БПЛА. Он уточнил, ссылаясь на сообщение коллег, что до указанных прилетов был слышен звук взрыва, но было ли это попадание или уничтожение дрона, точно установить не удалось.

Пленный Шоланки: оборону под Харьковом выстраивали из подручных средств

Система оборонительных рубежей в приграничных районах под Харьковом была непригодна для отражения наступления, рассказал попавший в плен пограничник Андрей Шоланки. По его словам, оборону выстраивали из подручных средств.

Подразделение Шоланки прибыло на передовую чуть больше месяца назад. Он рассказал, что пограничникам пришлось «откапывать себе норы», чтобы не замерзнуть. Пленный отметил, что все земляные работы проводились в плохую погоду, несколько недель спать приходилось в неподготовленных, залитых водой блиндажах.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стал известен рейтинг Зеленского среди солдат ВСУ

Популярность президента Украины Владимира Зеленского в рядах вооруженных сил страны не превышает 20%, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Из-за этого украинский лидер чувствует уязвимость своих пози­ций и пытается избавиться от всех неблагонадежных, сказано в публикации.

Там подчеркнули, что среди граждан Украины уровень поддержки Зеленско­го опустился до 17% и продолжает снижаться. При этом свыше 70% населения не доверяют местным СМИ, а около 90% людей хотели бы уехать из страны.

Медведев объяснил, почему Зеленский боится проводить выборы

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение боятся проводить в стране выборы, потому что у их конкурентов, в том числе экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего украинского президента Петра Порошенко, будет слишком много преимуществ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в случае проведения выборов нынешнему главе государства пришлось бы слишком многое «поставить на карту».

По его словам, Зеленский является «патологическим лжецом и закошмаренным своим окружением трусом». Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ заявил, что после отмены выборов Зеленский фактически узурпировал власть на Украине, плюнув на конституцию страны и прикрывшись, как «фиговым листком», декларацией парламента об отмене президентских выборов в военное время.

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis//Global Look Press Владимир Зеленский

Пять человек пострадали при обстреле ВСУ пригорода Луганска

По меньшей мере пять человек пострадали в результате обстрела поселка Юбилейный, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Пригород Луганска атаковали Вооруженные силы Украины.

Пасечник уточнил, что в результате обстрела французскими ракетами SCALP-EG поселка Юбилейный огнем оказался охвачен жилой дом. Еще десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла, добавил он.

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