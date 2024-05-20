«Легче точно не будет»: офицер ВСУ предположил, что произойдет летом на СВО Замкомандира Жорин: ВСУ летом ждут проблемы из-за продвижения ВС России

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские войска этим летом столкнутся с серьезными трудностями из-за продвижения российских войск, поделился мнением замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале. При этом, по его оценкам, ВС РФ не ставят перед собой задачу отбить Харьков.

В целом ситуация на фронте достаточно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет — наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями, — написал он.

Украинский офицер выразил сомнения в планах российского военного командования занять Харьков. Тем не менее он отметил, что ВСУ столкнулись с ситуацией, которая может привести к растягиванию ресурсов и ослаблению сил на других направлениях.

Замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха ранее заявил, что ВСУ контролируют Волчанск в Харьковской области лишь на 60%. По его словам, штурмы ВС РФ в городе не прекращаются.

До этого Telegram-канал «Военное дело» ранее сообщил, что российская армия форсировала реку Волчью и зашла в южную часть Волчанска. По данным канала, северная часть города уже находится под контролем подразделений ВС РФ, которые продолжают зачистки территорий. Авторы канала утверждают, что ВСУ могут отступить из города в ближайшие дни. Минобороны России эту информацию не комментировало.