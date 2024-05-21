Взяли село в ДНР и опорник ВСУ: успехи российской армии к утру 21 мая

Фото: МО РФ

Силы российской армии взяли под контроль поселок Нетайлово в Донецкой Народной Республике. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 21 мая?

Что известно о взятии населенного пункта

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что Нетайлово взяли бойцы 9-й бригады Вооруженных сил РФ. Авторы уточнили, что российские солдаты заняли также три лесополосы.

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины оставили позиции вместе с вооружением. Также они не смогли удержать участок южнее поселка и продолжили отступление.

Как сержант ВС РФ восстановил связь под шквальным огнем ВСУ

Командир отделения управления взвода связи Александр Коваль восстановил поврежденное оборудование узла связи под артиллерийским обстрелом ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, подвиг сержанта помог отразить наступление украинских военных.

«Противник, стремясь вернуть ранее утраченные позиции, атаковал оборонительные рубежи российских войск. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков осколками снаряда было повреждено оборудование узла связи. Оценив обстановку, сержант Коваль, рискуя жизнью, приступил к ремонту аппаратуры», — говорится в сообщении.

Действия российского солдата позволили успешно обеспечить непрерывное управление войсками. В итоге атака Вооруженных сил Украины захлебнулась, констатировали в МО.

Как десантники РФ под огнем противника взяли опорный пункт ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские десантники, находясь под огнем противника, взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Андреевки в ДНР. Представители ведомства уточнили, что остатки украинской пехоты отступили, бросив товарищей.

«С наступлением темноты десантники пошли на штурм. Деморализовав противника точными ударами из гранатометов и подавив огневые средства, десантники под покровом ночи зашли на опорный пункт», — сказали в министерстве.

Позицию обнаружила снайперская группа с подразделениями прикрытия уссурийского десантно-штурмового соединения. Они же заняли опорный пункт после успешно проведенной операции. Некоторые украинские военные сдались в плен.

Что происходит на Херсонском направлении

В МО заявили, что расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Там уточнили, что также были разгромлены плавсредства противника.

«Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота из состава группировки войск „Днепр“ нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил плавсредства противника», — рассказали в ведомстве.

Когда цели были успешно поражены, расчет оперативно замаскировал орудие. После этого военные переместились в укрытие.

Что известно о поражении живой силы украинской армии

В российском военном ведомстве рассказали, что экипаж вертолета Ка-52М поразил подразделения украинских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«Выполнили боевой вылет для поддержки нашей пехоты. Прилетели в район цели, ПАН подсказал, что живая сила противника находится в посадке, отработали по ним неуправляемым ракетным вооружением, далее вернусь на аэродром посадки», — приводит Минобороны слова командира вертолета Дмитрия.

Согласно докладам передового авианаводчика, все указанные цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны.

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