Стало известно об уничтожении группировки ВСУ в Часове Яре Силовые структуры ДНР: группировка ВСУ в Часове Яре практически уничтожена

Фото: МО РФ

Российские силы практически уничтожили группировку Вооруженных сил Украины на востоке Часова Яра, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР. По словам собеседника агентства, часть города находится в серой зоне. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Восточная часть Часова Яра, можно сказать, в серой зоне. Там сейчас практически не осталось группировки противника. Кто смог — вышел, остальные уничтожены, — говорится в сообщении.

Источник ТАСС добавил, что украинские войска продолжают попытки перебросить резервы в восточную часть города, вопреки интенсивной работе Воздушно-космических сил РФ и артиллерии.

Telegram-канал «Южный фронт» 18 мая сообщил о прорыве обороны ВСУ в городе Часов Яр на Донецком направлении. Как писал источник, в населенный пункт заходят основные силы ВС РФ. Кроме того, Telegram-канал докладывал, что российские войска смогли закрепиться в Часове Яре. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Telegram-канала «Архангел спецназа Z», российские войска продолжают движение и штурмовые действия в населенном пункте Новый и микрорайоне Часова Яра Канал. Авторы Telegram-канала «Донбасс решает» предположили, что в городе будет идти продвижение ВС РФ в многоэтажках поселка Новый. По данным ресурса, на ситуации сказывается увод части украинских войск на север. Минобороны России эту информацию также не комментировало.