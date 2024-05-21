Зеленскому пообещали трибунал Донбасса: новости СВО на утро 21 мая

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Следующей ступенью карьеры Владимира Зеленского может стать народный трибунал Донбасса, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. По его словам, рано или поздно политику придется ответить за содеянное.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 20 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Зеленский пожаловался на запрет ударов по территории РФ западным оружием

Запад не дает разрешение украинским военным на использование своего оружия для обстрелов территории России, сообщил Зеленский. По его словам, Киев не нарушает этого запрета.

Киев продолжает обсуждение этого вопроса с союзниками, уточнил президент. Однако на данный момент зеленого светаё со стороны Запада дано не было, констатировал Зеленский.

Склад с горючими материалами загорелся после удара ВСУ в ЛНР

В Свердловске Луганской Народной Республики (ЛНР) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов поврежден склад с горюче-смазочными материалами, сообщил в Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник. По его словам, это второй обстрел за сутки. На месте работают все аварийные службы, устраняют последствия удара.

Фото: МО РФ

Российские морпехи уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Там уточнили, что также были разгромлены плавсредства противника.

Когда цели были успешно поражены, расчет оперативно замаскировал орудие. После этого военные переместились в укрытие.

Посол рассказал, как закончить конфликт на Украине мирным путем

Мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, для этого необходимо устранить первопричины начала специальной военной операции. Трансляция заседания по западным поставкам оружия Киеву шла на сайте организации.

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Бойцы 9-й бригады Вооруженных сил РФ взяли под контроль поселок Нетайлово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны». Авторы уточнили, что российские солдаты заняли также три лесополосы.

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины оставили позиции вместе с вооружением. Также они не смогли удержать участок южнее поселка и продолжили отступление.

Фото: МО РФ

Стало известно, почему Запад не поможет Киеву переломить ход СВО

Западные союзники Украины не обладают такими вооружениями, которые были бы способны повлиять на ход специальной военной операции в пользу Киева, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, американские дальнобойные ракеты ATACMS сегодня в большом количестве уничтожаются российскими системами противовоздушной обороны.

Он добавил, что истребители F-16, как только они доберутся до Украины, ждет та же участь, что и расхваленные западные танки Leopard и Abrams. ВС РФ уничтожат их, как и любую другую технику, уверен Небензя.

Бойцы армии России взяли штурмом опорник ВСУ у Андреевки

Российские десантники, находясь под огнем противника, взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Представители ведомства уточнили, что остатки украинской пехоты отступили, бросив товарищей.

Позицию обнаружила снайперская группа с подразделениями прикрытия уссурийского десантно-штурмового соединения. Они же заняли опорный пункт после успешно проведенной операции. Некоторые украинские военные сдались в плен.

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