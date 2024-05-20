Взятие Белогоровки, откат ВСУ в Волчанске: последние новости СВО 20 мая

Фото: МО РФ

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Белогоровка в ЛНР. Что сейчас происходит в зоне СВО, как продвигается штурм Волчанска под Харьковом и Часова Яра на Донецком направлении?

Что известно об освобождении Белогоровки

Вооруженные силы России освободили поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — отмечается в соответствующей публикации.

Кроме того, армия России нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР), передает ведомство.

«Потери противника составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы „Буковель-AD“. Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ», — приводит МО РФ последние новости с данного направления.

Также Минобороны сообщает, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино в ДНР.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что сейчас происходит в Волчанске

По данным Минобороны РФ, российские войска отразили две контратаки ВСУ в районах города Волчанска и села Старица под Харьковом.

«Подразделения группировки войск „Север“ продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области», — докладывает ведомство.

Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», в Волчанске продолжается откат украинских подразделений за реку Волчью.

«Одновременно с этим украинская армия пытается усилиться в районе Белого Колодезя и Долгой Балки в 12 км к юго-востоку. Туда подтягивается самоходная артиллерия и бронетехника бригад, снятых с Донецкого и Купянского направлений», — пишет источник.

По информации «Военной хроники», для ВСУ до сих пор нерешенной остается проблема активности самолетов — носителей авиабомб ФАБ-500/1500.

«Для этих целей под Волчанск (а также под Харьков) в ближайшее время могут быть переброшены дополнительные комплексы войсковой ПВО, включая конверсионные FrankenSAM — советские пусковые комплексы „Бук“ с американскими ракетами RIM-7. Предположительно, ЗРК этого типа могут быть размещены на рубеже Старый Салтов — Гонтаровка — Белый Колодезь, поскольку после потери Волчанска именно там может проходить основной рубеж обороны ВСУ», — добавляет Telegram-канал.

Фото: МО Украины

Согласно данным Telegram-канала «Южный фронт», ВС РФ продолжают оттеснять ВСУ за реку Волчью, которую российские войска форсировали минувшей ночью и смогли закрепиться на некоторых участках противоположного берега.

«Также [ВС РФ] продолжили попытки наступать еще на одном направлении в сторону села Зеленое, которое расположено фактически между Волчанском и Липцами, с целью сомкнуть фланги», — сообщает «Южный фронт».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что происходит в Часове Яре

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Часовоярском направлении ВС РФ продолжают наступать на восточные окраины Часова Яра.

«Параллельно российские войска стремятся улучшить свои позиции по флангам. Есть продвижения в районе Богдановки», — отмечается в публикации источника.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» докладывает, что в Часове Яре российские штурмовые подразделения ведут ожесточенные бои под прикрытием танков и артиллерии в микрорайоне «Новый» в первых застройках.

«Появилась информация о том, что подразделения ВСУ „Кракен“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) прибыли в качестве резервов и уже где-то были замечены стрелковые бои с их участием», — добавляет ресурс.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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