Пожар, выбитые окна, ракетная опасность: как ВСУ атаковали РФ ночью 21 мая

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно атакуют российские регионы. Какие территории РФ оказались в опасности в ночь на 21 мая, что известно о последствиях обстрелов?

Какие последствия удара ВСУ по ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в Свердловске после удара Вооруженных сил Украины с применением кассетных боеприпасов поврежден склад с горюче-смазочными материалами. По его словам, это второй обстрел за сутки. На месте работают все аварийные службы, устраняют последствия удара.

«Данные о пострадавших уточняются. Принимаются все меры, чтобы пожар не распространялся на соседние строения. Также к месту происшествия прибыл глава муниципалитета Андрей Сухачев. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Днем 20 мая российские военные уничтожили французскую ракету ВСУ в небе над пригородом Луганска. Видео с работой системы ПВО опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На запись попал момент перехвата ракеты SCALP французского производства российскими силами противовоздушной обороны. После ликвидации последовал взрыв. Как подчеркивают авторы публикации, в этот момент можно заметить подрыв сдвоенной боевой части.

Как украинская армия атаковала Белгородскую область

На территории Белгорода и Белгородского района была запущена сирена ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале обратился к местным жителям с призывом добраться до безопасных помещений.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

Спустя несколько минут сигнал ракетной опасности был отменен.

Также Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области. По его словам, никто не пострадал, в Шебекино и селе Ржевка повреждены частные домовладения.

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль. В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении», — написал губернатор.

Что Зеленский говорит об атаках на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что Запад не дает разрешения украинским военным на использование своего оружия для обстрелов территории России. По его словам, Киев не нарушает этого запрета.

«Мы никогда не использовали западное оружие на территории России, потому что у нас нет на это согласия. Мы не можем подвергать риску весь объем вооружений», — подчеркнул политик.

Киев продолжает обсуждение этого вопроса с союзниками, уточнил президент. Однако на данный момент «зеленого света» со стороны Запада дано не было, констатировал Зеленский.

Президент Украины неоднократно жаловался на ограничения, касающиеся применения поставленного западного оружия. В беседе с AFP он заявил, что эти ограничения союзников предоставили Москве «самое большое преимущество» в конфликте. Зеленский подчеркнул, что ВСУ не могут обеспечить «паритет» в воздушном пространстве при текущих условиях.

«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», — подчеркнул украинский лидер.

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