ВСУ ночью и утром атаковали два российских региона МО: средства ПВО уничтожили БПЛА и «Ольху» над Курской и Белгородской областями

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» ВСУ над Белгородской и Курской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что атаки пришлись на ночные и утренние часы.

В течение прошедшей ночи <...> дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. Около 07.00 мск <...> украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский городской округ. По его словам, никто не пострадал, в Шебекино и селе Ржевка повреждены частные домовладения.

Накануне вечером глава региона сообщал, что на территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности. Гладков обратился к местным жителям с призывом добраться до безопасных помещений.

Кроме того, инфраструктурный объект связи получил повреждения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на село Муром Шебекинского городского округа. Губернатор рассказал, что пострадавших в результате удара нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.