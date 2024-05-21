На Украине пожаловались на резкое снижение числа пожертвований для ВСУ Украинская актриса Мартынюк: ВСУ стали получать меньше пожертвований

Фото: МО Украины

В последнее время снизилось количество пожертвований для ВСУ, пожаловалась актриса и волонтер Алла Мартынюк. По ее словам, которые приводит украинское издание «Страна», это большая проблема.

Есть проблемы и с бизнесами, которые помогали. Люди испуганы, устали, у многих уже нет денег, донатят одни и те же — я наблюдаю, это более средний сегмент, — заявила Мартынюк.

Она отметила, что многие украинские предприниматели уехали за границу и перевезли туда свой бизнес. Артистка связала такую тенденцию с ужесточением мобилизации на Украине.

Министерства обороны Испании ранее сообщило, что начало подготовку нового пакета военной помощи Киеву. Глава ведомства Маргарита Роблес уточнила, что страна отправит Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и системы борьбы с беспилотниками. Также в поставку будут включены танки Leopard 2A4.

До этого газета El Pais со ссылкой на правительственные источники рассказала, что Испания согласилась поставить ракеты для систем ПВО Patriot на Украину в условиях давления со стороны НАТО и Евросоюза. Обозреватель издания Мигель Гонсалес добавил, что требования поставить вооружение Киеву получили и другие европейские страны.