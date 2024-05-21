«Станет комиком, пойдет под трибунал Донбасса»: что ждет Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что следующей ступенью карьеры Владимира Зеленского может стать народный трибунал Донбасса. Что пророчат политику после истечения срока полномочий?

Что ждет Зеленского

Сенатор в своем Telegram-канале написал, что рано или поздно Зеленскому придется ответить за содеянное.

«Он жив, здоров, но его легитимность стремится к нулю. Когда часы пробьют полночь Зеленский перестанет быть законным президентом Украины и вновь станет комиком из „95-го квартала“. А следующей ступенью в его карьере может стать Народный трибунал Донбасса, где рано или поздно ему придется отвечать перед украинским народом за содеянное», — написал Джабаров.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Владимир Зеленский после капитуляции должен быть арестован или ликвидирован. По его мнению, именно такая судьба постигла «духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру».

«Дальнейшая судьба Зеленского нам не безразлична. Он должен быть пойман и предан суду за преступления против граждан России и украинцев. При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов», — сказал Медведев.

Капитуляция Украины, отметил он, возможна при любом президенте. В том числе и Владимире Зеленском, у которого 21 мая истекают полномочия. По его словам, главой государства с «преступным режимом» может быть и «свинья в ермолке», сделал он отсылку к «Ревизору» Николая Гоголя.

Кто и как может сместить Зеленского

Внутри Украины основная угроза для Зеленского, по мнению экс-депутата украинского парламента Олега Царева, исходит со стороны военных. Он напомнил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный был невероятно популярен среди населения в отличие от нынешнего командующего украинской армией Александра Сырского.

«При тандеме Сырского и Зеленского одни неудачи. Конечно, на рейтингах все сказывается. Даже если Залужный будет просто сидеть молча, его рейтинги будут расти. Но бывшего главкома сняли не из-за рейтинга, а из-за того, что Зеленский боится переворота», — пояснил эксперт.

По его словам, президент понимает, что новый Майдан сейчас уже никто устраивать не будет. Недовольство политикой украинского лидера, допускает Царев, выльется в арест или убийство в результате военного переворота.

«Поэтому он уже в который раз меняет руководителей Сил специальных операций, поэтому же снял Залужного. Зеленский боится армии, потому что именно в среде армии возможен реальный заговор», — сказал Царев.

В апреле бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.

Политик подчеркнул, что для проведения выборов Киев должен добиться успеха в конфликте с Россией. Кроме того, Порошенко объявил о намерении баллотироваться в Европарламент. Такой вариант развития событий он рассматривает в случае вступления Украины в ЕС.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал экс-глава Украины.

Почему Зеленский не проводит выборы

Согласно статье 19 украинского закона о правовом режиме военного положения, после его введения в стране запрещается менять конституцию, избирать президента, парламент и органы местного самоуправления. 30 ноября все руководители фракций Рады подписали меморандум о проведении голосования после окончания боевых действий.

Тем не менее западные союзники Киева в прошлом году заявляли о необходимости организовать выборы, напомнил экс-депутат украинского парламента Олег Царев. Сам Зеленский тогда ответил, что страна находится в состоянии конфликта и у нее нет денег.

«Он сказал, мол, дайте $5 млрд, тогда проведем голосование. У Зеленского был шанс сделать это в прошлом году перед или во время „контрнаступа“, когда его рейтинг был еще достаточно высок. Но он боялся, что в момент выборов США сделают ставку на другого кандидата и в стране будет раскол во мнениях», — пояснил Царев.

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