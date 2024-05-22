При попытке контратаки был уничтожен взвод ВСУ МО: РСЗО «Ураган» уничтожила взвод ВСУ, пытавшийся контратаковать высоту

Фото: МО РФ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Северной группировки войск при попытке Вооруженных сил Украины контратаковать высоту, ранее занятую российскими военными, уничтожил взвод украинских бойцов, сообщили в Минобороны РФ. В пресс-службе военного ведомства рассказали, что после того, как на высоте закрепилось мотострелковое подразделение группировки войск «Север», разведчики передали сведения о выдвинувшейся в их сторону штурмовой группе противника.

Неподалеку находился готовый к боевой работе расчет РСЗО «Ураган», незамедлительно принявший огневую задачу по поражению пехоты ВСУ. Уже через 10 минут после поступления приказа артиллеристы произвели серию пусков. Потери ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными. Старший офицер батареи РСЗО «Ураган» с позывным Техас рассказал, что его подчиненные обычно работают по фортификационным сооружениям, живой силе и огневым средствам противника.

У парней настрой отличный. Все задачи выполняют вовремя. Боевой дух находится всегда на высшем уровне, — подчеркнул военнослужащий

В Минобороны России ранее заявили, что расчет российской РСЗО «Ураган» поразил скопление техники и пехоты украинских военнослужащих на Купянском направлении. Расчет реактивной системы залпового огня танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанес удар по бронетехнике противника и бойцам ВСУ на расстоянии более 30 км.