Российский «Ураган» ударил по скоплению пехоты и техники ВСУ: что известно

Фото: МО РФ

В Минобороны России сообщили, что расчет российской РСЗО «Ураган» поразил скопление техники и пехоты украинских военнослужащих на Купянском направлении. Что известно, удалось ли поразить цели, каких еще успехов достигли ВС РФ?

Что рассказали в Минобороны

По информации военного ведомства, выявить цель помогла воздушная разведка: с высоты удалось заметить систематические передвижения украинских военных.

«Расчет реактивной системы залпового огня „Ураган“ танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач нанес удар по скоплению боевой техники и боевиков ВСУ на Купянском направлении на расстоянии более 30 км», — говорится в сообщении.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков, отметили в МО.

О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 2 мая

Телеканал «Звезда» сообщил, что российские беспилотные летательные аппараты поразили позиции Вооруженных сил Украины в многоэтажных домах и окопах на Донецком направлении. Как уточняется, за сутки расчеты FPV-дронов нанесли более 40 ударов на этом участке фронта.

По данным канала, украинские солдаты пронесли гранатометы и другое вооружение в дома для оборудования огневых точек. Однако российские разведчики вычислили противника. Расчеты БПЛА разведывательных подразделений сразу же отправились в указанный район и запустили ударные дроны. В результате было ликвидировано большое количество личного состава и украинской техники.

Издание «Страна.ua» писало, что на территории Одессы раздалась серия взрывов. После этого в городе начался пожар. Местные власти информацию об инциденте не комментировали.

«В Одессе пожар», — говорится в сообщении.

Кроме того, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что майор Вооруженных сил Украины Игорь Безсонов был уничтожен при ударе российских военных по Одессе. По данным СМИ, местные власти подтвердили сведения о гибели. Минобороны РФ информацию не комментировало. Удар был нанесен 1 мая, констатировал канал.

«Атака была совершена по штабу украинского командования „Юг“», — говорится в сообщении.

Что в США рассказали о потерях в одной из бригад ВСУ

Военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что украинская 47-я механизированная бригада потеряла сотни бойцов личного состава и как минимум 40 БМП Bradley. По его информации, подразделение нуждается в отдыхе и реорганизации.

«Сотни жертв. Она потеряла по меньшей мере 40 из примерно 200 боевых машин Bradley и пять танков М-1 Abrams из 31», — отметил журналист.

В то же время главнокомандующие ВСУ бросили бригаду на один из наиболее сложных участков фронта, обратил внимание Экс. Однако подразделение, состоящее примерно из двух тысяч солдат, уже понесло огромные потери, констатировал он.

«Цена, заплаченная примерно двумя тысячами солдат 47-й механизированной бригады, была огромной. Бригада остро нуждается в отдыхе, перезагрузке и реорганизации», — заключил военный обозреватель.

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