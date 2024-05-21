ВСУ молят об отводе войск, но их не слышат: новости СВО на вечер 21 мая

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские военнослужащие отправляют многочисленные письма в Киев с просьбой разрешить отступить, однако главком ВСУ Александр Сырский и президент страны Владимир Зеленский игнорируют эти обращения, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, военные боятся, что пути сообщения будут отрезаны и они угодят в ловушку. Однако киевские власти требуют от них стоять до последнего, несмотря ни на что.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 21 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Пока Зеленский кричит на генералов, ВС РФ продвигаются к Харькову

ВСУ подтягивают резервы к Волчанску, стремясь сдержать наступление российских войск любой ценой. Как рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в Киеве понимают важность данного города и уже перебросили подкрепление с Купянского направления и со стороны Краматорска.

По его словам, линия фронта на территории Харьковской области продвигается. Российские военные постепенно занимают более выгодные позиции.

«Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глубине обороны противника, но потихонечку наши подразделения ее выравнивают <...> занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления», — отметил Ганчев.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

В Минобороны РФ тем временем заявили, что группировка войск «Север» отразила три контратаки ВСУ в населенных пунктов Волчанск и Старица в Харьковской области. Противник потерял до 245 военнослужащих и большое количество техники. Помимо этого, нанесено поражение украинским формированиям в населенных пунктах Константиновка, Охримовка и Гранов в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, российские силы продолжают продвигаться вглубь вражеской обороны.

По данным журнала Economist, президент Украины Владимир Зеленский подозревает, что ему не рассказывают всей правды о положении ВСУ на линии фронта. Из страха, как утверждает издание, верховный главнокомандующий кричит на своих генералов.

ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам в Харькове и Одессе

Утром 21 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Перед этим звучала воздушная тревога. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Координатор подполья в Николаевской области Сергей Лебедев также сообщил, что ночью 21 мая ВС России ударили по расположенной в Черноморске Одесской области железнодорожной станции. По его словам, в городе частично отключено электроснабжение. Официального подтверждения информации от Минобороны России не поступало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Украинские улицы опустели после вступления в силу закона о мобилизации

После вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине столичные представители малого и среднего бизнеса столкнулись с острым дефицитом сотрудников. Владелица нескольких популярных кафе в Киеве Анна Завертайло рассказала, что деятельность таких предприятий окажется под угрозой и это приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет.

«Людей нет. Все. У малого и среднего бизнеса есть большой риск не ответить на новый вызов. Совсем скоро обычные люди внутри обычных сервисов станут на вес золота», — заявила она.

С нехваткой людей столкнулись не только работодатели. Украинская журналистка Анна Ковальчук в своих соцсетях обратила внимание, что после вступления в силу нового законопроекта опустели даже улицы Киева. По ее словам, некоторые подпадающие под призыв мужчины были вынуждены уйти в тень. Например, люди стали снимать квартиры поближе к месту работы, чтобы как можно меньше ездить по улицам.

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