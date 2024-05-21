В Британии рассказали о просьбах солдат ВСУ об отводе войск Меркурис: Зеленский и Сырский игнорируют просьбы бойцов ВСУ об отступлении

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и президент страны Владимир Зеленский игнорируют просьбы попавших в окружение военных о помощи, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его данным, военнослужащие ВСУ отправляют многочисленные письма в Киев, так как не хотят погибнуть.

Украинские военные просят разрешения отступить, уточнил Меркурис. Военные боятся, что пути сообщения будут отрезаны и у них не будет подкреплений и боеприпасов.

Они сообщают, что могут попасть в ловушку. Однако Зеленский и Сырский игнорируют все просьбы об отводе войск, — рассказал британский эксперт.

По словам специалиста, украинские власти требуют от военных стоять до последнего, независимо от целесообразности обороны конкретного участка.

Ранее Меркурис заявил, что жители Украины начинают все больше опасаться, что армия России в скором времени возьмет под контроль город Запорожье. По словам британского эксперта, сражение за населенный пункт может начаться уже осенью. Крупные города, находящиеся под контролем Украины, постепенно начинают пустеть, обратил внимание Меркурис. Такая тенденция возникла из-за агрессивной мобилизационной кампании киевских властей, подчеркнул он. Депопуляция также связана со стремительным продвижением российских войск, констатировал эксперт.