Российские силы отбили три контратаки ВСУ под Харьковом МО РФ: группировка «Север» отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области

Группировка российских войск «Север» отразила три контратаки Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Старица в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что российские силы продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

Подразделения группировки войск «Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника <...> Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области, — говорится в сообщении.

В результате противник потерял до 245 военнослужащих. Помимо этого, были поражены два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, три 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Помимо этого, нанесено поражение противнику в населенных пунктах Константиновка, Охримовка и Гранов Харьковской области.

Ранее стало известно, что ВСУ подтягивают резервы к Волчанску, стремясь сдержать наступление российских войск любой ценой. Как рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в Киеве понимают важность данного города и уже перебросили подкрепления с Купянского направления и со стороны Краматорска.