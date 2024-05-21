Стало известно о попытках ВСУ сдержать наступление под Волчанском Ганчев: ВСУ стянули резервы к Волчанску, стремясь сдержать наступление ВС РФ

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ подтягивают резервы к Волчанску, стремясь сдержать наступление российских войск любой ценой, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. По его словам, в Киеве понимают важность данного города и уже перебросили подкрепления с Купянского направления и со стороны Краматорска.

Резервы они тянут откуда только могут. Даже с Купянского направления, нам известно о том, что часть войск была переброшена. Они прекрасно понимают, что Волчанск является стратегическим местом, что им нужно там сдерживать. Я думаю, задача военного руководства Украины стоит именно такая — сдержать любой ценой, — сказал Ганчев.

Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил России смогли продвинуться на ряде участков фронта в Харьковской области. В частности, бойцы продвинулись в сторону Боровой, где продолжают улучшать позиции. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Он подчеркнул, что за несколько дней ВС РФ взяли под контроль 13 населенных пунктов. По словам Ганчева, в результате наступательных действий российских войск было занято уже более 200 квадратных километров Харьковской области. Он выразил надежду, что эта цифра будет только увеличиваться.