Ганчев сообщил о продвижении ВС РФ в сторону Боровой в Харьковской области Ганчев: ВС РФ удалось продвинуться в сторону Боровой в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России смогли продвинуться на ряде участков фронта в Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. В частности, бойцы продвинулись в сторону Боровой, где продолжают улучшать позиции. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Есть также определенные результаты и на других участках Харьковского фронта. Один из них — Сватовско-Купянский, где нашим бойцам удалось продвинуться в сторону Боровой, и они продолжают улучшать там свои позиции, — сказано в сообщении.

Он подчеркнул, что за несколько дней ВС РФ освободили 13 населенных пунктов, также идут серьезные и сложные бои за взятие по контроль города Волчанск. По словам Ганчева, в результате наступательных действий российских войск освобождено уже более 200 квадратных километров Харьковской области. Политик выразил надежду, что эта цифра будет только увеличиваться.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщал о взятии под контроль ВС РФ поселка Зыбино к востоку от Волчанска. Аналитик отметил, что за сам город по-прежнему ведутся ожесточенные бои. По словам аналитика, в попытках удержать оборону ВСУ пускают в ход все доступные резервы. В МО РФ такую информацию не комментировали.