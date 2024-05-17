Стало известно о взятии поселка Зыбино к востоку от Волчанска Эксперт Рожин: ВС РФ взяли под контроль поселок Зыбино к востоку от Волчанска

Фото: МО РФ

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Зыбино к востоку от Волчанска. По его словам, за сам Волчанск по-прежнему ведутся ожесточенные бои. Эксперт отметил, что в попытках удержать оборону украинские войска пускают в ход все доступные резервы. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Российские войска освободили поселок Зыбино к востоку от Волчанска. За сам Волчанск продолжаются ожесточенные бои, противник кидает в бой все доступные резервы, стремясь удержать оборону в Волчанске, — написал эксперт.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска расширили активную линию боевых действий почти на 70 километров после начала наступления под Харьковом. Кроме того, Сырский допустил риски захода подразделений ВС РФ в тыл украинской армии в Харьковской области. Минобороны России не подтверждало эти сведения.

До этого в Сети появились кадры украинских войск в Волчанске, оказавшихся в «огненном аду». Сообщалось, что российские вооруженные силы активно штурмуют город. Минобороны России эту информацию также не комментировало.