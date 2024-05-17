Опубликованы кадры «огненного ада» ВСУ в Волчанске «РВ»: российские войска устроили ВСУ огненный ад в Волчанске

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины оказались в «огненном аду» в Волчанске Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Русская Весна». Он опубликовал кадры, на которых видны многочисленные пожары на территории города, над ним поднялись столбы дыма. Как отметил канал, сейчас российские войска активно штурмуют Волчанск. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Они превращают Волчанск в ад. Город под сплошным огнем, — приводит канал слова украинских спикеров.

По информации канала, ВСУ превратили город в настоящую крепость, однако они находятся в тяжелом положении. Российская армия атакует противника корректируемыми авиационными бомбами, баллистикой и реактивными системами залпового огня.

Боевые столкновения в Волчанске проходят уже в городской застройке, что подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов, назначенный Киевом. Российские войска стягивают резервы для реализации целей.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» сообщил о продолжении тяжелых боев в северной части Волчанска. По его информации, российские подразделения штурмуют территорию промзоны агрегатного завода. Минобороны РФ эти сведения не подтверждало.