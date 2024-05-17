Сырский рассказал о результате продвижения российских войск под Харьковом Сырский: российские войска расширили линию фронта под Харьковом на 70 км

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Александр Сырский

Российские военные расширили активную линию боевых действий почти на 70 км после начала наступления под Харьковом, заявил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский, его слова приводит издание «Страна.ua». Он считает, что командование российских войск хочет заставить ВСУ ввести в бой резервы. Официального подтверждения этой информации от Минобороны России нет.

По словам Сырского, в случае взятия населенных пунктов Белый Колодезь и Волчанск российская армия сможет ударить в тыл войскам Украины.

Впереди будут тяжелые бои, и враг к этому готовится, — сказал генерал.

Ранее на встрече со студентами Харбинского политехнического университета президент России Владимир Путин заявил, что у РФ нет планов по взятию Харькова. Он добавил, что операция российской армии на данном направлении СВО стала ответом на обстрелы регионов страны со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил все страны мира в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области. По его словам, государство не может потерять регион, в связи с чем Киеву нужна помощь союзников. Как отметил Зеленский, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США.