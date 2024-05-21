На Украине увидели опасность для бизнеса из-за мобилизации Ресторатор Завертайло: на Украине не хватает рабочих рук после мобилизации

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Представители малого и среднего бизнеса Киева столкнулись с острым дефицитом сотрудников после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине, заявила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) владелица нескольких популярных кафе в украинской столице Анна Завертайло. По ее словам, деятельность таких предприятий окажется под угрозой, а это приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет.

Людей нет. Все. У малого и среднего бизнеса есть большой риск не ответить на новый вызов. Совсем скоро обычные люди внутри обычных сервисов станут на вес золота. Что приведет к рыночным дракам, где каждый раз нокдаун будет делать тот бизнес и тот бренд, который [сможет] демпинговать, поднимая зарплаты, — написала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал еще один законопроект, связанный с мобилизацией на Украине. Речь идет об увеличении штрафов для мужчин, уклоняющихся от воинской службы. Согласно проекту, он составит до 25,5 тысячи гривен. Штраф назначается за неявку по повестке в военкомат, а также за необновление учетных данных.

16 мая на Украине отменили бронь для курьеров и букмекеров, которую власти решили ввести несколькими днями ранее. Министр экономики страны Юлия Свириденко сообщила, что отказ от этой меры связан с общественным резонансом вокруг инициативы.

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин заявил в беседе с NEWS.ru, что уклонистов от украинской мобилизации следует принимать в России, чтобы дать им шанс на жизнь. По его мнению, сейчас речь идет как минимум о 300 тысячах мужчин призывного возраста, которые отказываются воевать в рядах ВСУ.